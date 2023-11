Angola: Les Parlements ont un rôle important dans le renforcement de la coopération Angola-États-Unis

Luanda — Le Parlement angolais et le Congrès américain ont un rôle important à jouer, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, a déclaré jeudi, à Washington, l'ambassadeur angolais aux États-Unis d'Amérique, Agostinho Van-Dúnem.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP, le diplomate a présenté ce point de vue, lors d'une réunion de travail avec la congressiste républicaine, Young Kim, qui a permis d'analyser le niveau de coopération entre les deux parlements.

Au lendemain de la rencontre avec la congressiste, également membre de la sous-commission des Affaires africaines du Sénat américain, Agostinho Van-Dúnem, a fait savoir que les relations entre l'Angola et les États-Unis, étaient excellentes.

Cette rencontre a également servi à présenter les politiques de diversification économique de l'Exécutif angolaise, la sécurité et la stabilité politique régionale, le renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'ambassadeur a exprimé son intention de rendre ces rencontres régulières, afin que les autorités américaines connaissent la réalité angolaise.

L'Angola et les États-Unis ont signé en 2010, un accord de partenariat stratégique et, ils coopèrent dans plusieurs domaines, en l'occurrence le commerce, la finance, l'énergie, l'industrie manufacturière, la sécurité, la santé et la justice.

L'Angola exporte du pétrole et des diamants vers les États-Unis et achète à ce pays de la nourriture, des équipements pour le secteur pétrolier et diverses machines.

L'Angola est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, principalement en raison de ses exportations de pétrole.