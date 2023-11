Angola: Le pays lancera un appel d'offres public pour la gestion du nouvel aéroport

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a annoncé vendredi, à Luanda, que le pays lancerait un appel d'offres public international, en vue d'identifier le partenaire le plus approprié pour gérer, avec les bonnes pratiques internationales, l'aéroport international Dr António Agostinho Neto.

Intervenant lors de la cérémonie d'inauguration du nouvel aéroport, le gouvernant a déclaré que l'amélioration des pratiques de gestion était évidente, "que ce soit en termes d'expérience des passagers qui transitent par ici, ou en termes de logistique - à travers le mouvement des marchandises de l'Angola vers le monde, en promouvant les exportations, et du monde vers le pays et notre continent ».

Il a souligné que l'engagement et le professionnalisme doivent rester la ligne de travail afin que, bientôt, les effets réels de l'aéroport puissent être identifiés et ressentis, avec plus d'emplois, de routes et de chemins de fer, ainsi qu'une plus grande mobilité et un bien-être social.

Le responsable a indiqué qu'on attend davantage de trafic aérien de l'étranger, non seulement pour faire des affaires et mettre en oeuvre des projets d'affaires, mais aussi pour découvrir et profiter de toutes les attractions touristiques, des infrastructures et des services qui émergent déjà dans plusieurs provinces du pays.

Il a fait savoir que l'engagement porte également sur la qualification et la diversification du capital humain, l'un des principaux axes de toute la stratégie et des réformes en cours d'élaboration dans le secteur de l'aviation civile.

"Nous voulons construire ici bientôt un écosystème pour l'aviation civile, dont le pilier clé est l'Académie angolaise de l'aviation civile, qui dispose déjà d'installations dans ce domaine", a-t-il exprimé.

Il a informé que d'autres opportunités s'ouvrent en termes d'ingénierie aéronautique, de maintenance et de divers services de support, ainsi que le développement futur de la ville aéroportuaire.