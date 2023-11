Sénégal: Saly-Portudal / Journée de l'habitat - Mbour au centre des opportunités pour le logement

Abdoulaye Saydou Sow, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, a présidé hier le 6ième Salon de l'Habitat à Saly-Portudal, dans le département de Mbour. Des expositions diverses dans 25 stands ont illustré des savoirs et savoir-faire des acteurs dans le secteur. Il a rappelé les raisons de sa présence à Saly-Portudal où il est venu représenter le Premier ministre, Amadou Ba, mais aussi la tutelle de ce secteur. La journée est célébrée avec la Direction de Race com et en association avec des personnalités internationales. Le fait s'étend à tous les promoteurs immobiliers privés nationaux, publics ou privés.

Le thème «Mbour, terre d'opportunités» a été retenu pour cette rencontre de l'habitat, illustrée par des stands d'exposition des acteurs cités plus haut et l'ensemble des élus territoriaux. Abdoulaye Saydou Sow considère la démarche comme une excellente chose. Selon lui, le procédé entre dans l'optique du chef de l'Etat basé sur l'équité territoriale et sociale. En ce sens, pour lui, le logement est la meilleure des déclinaisons de cette volonté affichée. Il a félicité Race com et sa Direction générale pour cette belle initiative de l'organisation de ce salon. Il a réitéré aux acteurs le soutien du chef de l'Etat. Il les a invités à l'accélération de la production de lorgements, tout en rappelant que beaucoup de choses ont été faites. A l'en croire, les préalables institutionnels ont été réglés, avec toutes les mesures administratives prises. Ainsi, le ministre Abdoulaye Saydou Sow a avancé une entrée dans la phase de grande production de logements devant être maîtrisée à tout point de vue.

%

Sur le taux de réalisation des 100.000 logements, il a expliqué les préalables à installer, avec la société d'aménagement, à travers le Fonds pour l'habitat social, les exonérations que l'Etat a prises en compte, la libération de certaines assiettes foncières, la forêt classée de Mbour 4, des mesures essentiellement tournées vers l'habitat. De 5000 unités d'habitats aujourd'hui, à l'en croire, la volonté affichée est d'en arriver à 20.000 logements. Selon lui, en janvier 2024, les gens vont entrer dans la phase de production massive, avec des privés nationaux et internationaux.

Pour Madame Dieynaba Seydou Ba, la directrice Race com, l'organisation du salon brille par un début de réussite, avec la possibilité de montrer et de rassembler en un seul lieu tous les acteurs et décideurs dans le domaine de l'habitat. Pour un partage d'informations avec tout un chacun. Elle a cité les notaires présents pour faire de la consultation et la présence de la Direction générale des impôts et domaines pour le dépôt de bail. Elle se réjouit d'avoir atteint les objectifs, avec une présence de 25 stands au 6ième Salon de l'Habitat.

Sur le choix de Mbour, elle a avancé que le département de Mbour est un ballon de sonde car étant le département le plus proche de Dakar. A l'en croire, l'intégration du marketing des terroirs est l'expression du projet «Fii Moy Sénégal». Selon elle, aller à Mbour, c'est montrer qu'on peut y trouver des logements, qu'on peut y habiter, y faire du business et un investissement gagnant. A son avis, le marketing territorial va au-delà des activités comme le tourisme, mais tout une inclusivité mettant au centre les collectivités territoriales.