Gambie/Rwanda: La liste des Scorpions sans Yankuba Minteh contre le Rwanda et la Côte d'Ivoire

Un effectif de 23 joueurs gambiens, sans Yankuba Minteh, est publié ce vendredi pour la prochaine trêve internationale des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet, a dévoilé aujourd'hui son équipe de la Gambie contre le Burundi et la Côte d'Ivoire, respectivement les 16 et 20 novembre 2023. Les habitués comme Ablie Jallow, Omar Colley, Ebrima Colley, Musa Barrow et Assan Ceesay sont présents.

Le grand absent de cette liste de 23 joueurs est l'attaquant du Feyenoord, Yankuba Minteh. Le jeune attaquant de qui est sous un contrat de prêt de Newcastle United est rentré à St Jame'sPark pour des soins, étant blessé.

ELim Coupe du Monde 2026 : la liste de la Gambie contre le Burundi et la Côte d'Ivoire

Gardiens : Baboucar Gaye, Lamin Sarr, Modou Jobe.

Défenseurs : Omar Colley, James Gomez, Buba Sanneh, Noah Sonko Sundberg, Saidy Janko, Ismaila Jome, Muhammed Sanneh.

Milieux de terrain : Mahmudu Bajo, Ebou Adams, Hamza Barry, Dawda Ngum, Alassana Manneh, Jacob Mendy, Alieu Fadera.

Attaquants : Ebrima Colley, Ablie Jallow, Bamba Sanyang, Musa Barrow, Assan Ceesay, Muhammed Badamossi.

Tom Saintfiet today unveiled his final 23-man squad for Gambia's World Cup qualifiers against Burundi and Ivory Coast on November 16 and 20th respectively. U-20 star Mahmudu Bajo received a first call up while Yankuba Minteh and Ibou Touray missed out through injury pic.twitter.com/USWoaTzoTD

-- Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) November 10, 2023