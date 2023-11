Sénégal: CENA - Pourquoi Doudou Ndir n'a pas reçu le mandataire de Sonko

Avant-hier, mercredi 8 novembre 2023, Ayib Daffé, le mandataire de Ousmane Sonko devait être reçu par le président de la Commission nationale électorale nationale autonome (CENA). Mais, à l'arrivée, le président Doudou Ndir, qui vient d'être remplacé par Macky Sall, avec toute son équipe, n'a pas été en mesure de recevoir l'honorable député.

Selon le mandataire de Sonko, à travers un message reçu, la CENA a motivé ce changement de situation par la nomination d'une nouvelle équipe. «On nous avait donné rendez-vous ce mercredi (avant-hier, ndrl) afin qu'on puisse rencontrer le président de la CENA et discuter avec lui. Et depuis le matin nous attendions la réponse du président, pour qu'il puisse nous recevoir. Mais, vers 16 heures, son conseiller en communication, un certain Niass, nous a appelé pour nous dire que le président de la CENA, Doudou Ndir, l'a chargé de nous dire qu'il ne peut pas nous recevoir.

Car il estime que depuis que Macky Sall a pris le décret pour le remplacer, il n'est donc plus président et les membres de la CENA qui y officiaient ne sont plus véritablement des membres à part entière. Et donc ils ne peuvent plus prendre de décision sur la requête que nous avons déposée et qu'ils ne peuvent plus que gérer les affaires courantes», a-t-il expliqué ; avant d'ajouter : «Nous, nous estimons que notre dossier, déposée avant qu'ils ne soient remplacés, fait partie des affaires courantes. Il doit être traité et qu'une réponse nous soit donnée».