Maroc: Ecomondo, la grand-messe de l'économie circulaire

La ville de Rimini, en Italie, est de nouveau le centre de l'innovation, de la durabilité et du développement environnemental, en accueillant du 7 au 10 novembre, l'évènement phare de la transition écologique et de l'économie circulaire Ecomondo 2023.

Cet événement de renom, qui représente une plateforme mondiale pour présenter les solutions les plus vertes, durables et résilientes aux défis environnementaux actuels, a toujours été à l'avant-garde des efforts en matière de durabilité environnementale. Ce salon mondial est le rendez-vous incontournable pour les entreprises, les chercheurs, les décideurs politiques et les acteurs clés du secteur environnemental.

En effet, "Ecomondo" symbolise la liaison entre l'écologie et le monde, en mettant particulièrement l'accent sur les solutions écologiques et le développement durable. Pour cette édition, le salon propose un large éventail de sujets, y compris la gestion de l'eau, le textile, la bioénergie, la gestion et la protection des sols, le transport, la gestion des déchets, l'agriculture durable et l'urbanisme.

Il est bien plus qu'un salon professionnel, c'est une vitrine de solutions qui façonneront un avenir plus durable pour notre planète. C'est aussi une opportunité d'apprendre, de partager et de s'engager dans la transition vers une économie verte.