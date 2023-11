Guinée: Regards croisés d'un médecin et d'un religieux islamique sur l'écoulement sanguin en période de gestation

Le premier signe de la grossesse au plan clinique et scientifique est la rupture des menstrues explique docteur Thierno Oumar Barry médecin ce qui au regard de la science médicale signifie que si une femme en état de famille voit du sang s'écouler en elle qu'elle a un dysfonctionnement physiologique : Une maladie et plus précisément un saignement.

La religion a un autre regard sur la question rajoute Thierno Mamadou Fouta Djallon chroniqueur religieux.

« En Islam, en période de gestation bien de femmes ne voient pas leurs menstrues et bien d'autres encore les voient et il y a des prévisions pour tout ça. Pour un trimestre de gestation, il n'est pas exclu qu'on s'attende à un écoulement sanguin de 15 jours si le sang arrête de couler, la préposée peut se purifier et reprendre son culte dans le cas échéant on attend encore 5 jours s'il s'écoule toujours du sang alors on peut comprendre que c'est un dysfonctionnement sanitaire et consulter un médecin.

De la même façon au 6ème mois d grossesse on peut constater un écoulement sanguin pendant 20 jours et la femme en état de famille devra s'y attendre si l'écoulement e poursuit le délai de prolongation est de 10 jours. »