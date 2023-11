Afrique: Chansons sans frontières 2024 - Les candidatures attendues jusqu'au 19 novembre

Parrainé par l'Organisation internationale de la Francophonie, le concours international d'écriture Chansons sans frontières (CSF) lance, sur le thème « Escalader le ciel », un appel à candidatures destiné aux porteurs de projets artistiques, culturels et éthiques. Le dernier délai du dépôt des dossiers est fixé au 19 novembre.

L'objectif du concours est de permettre aux participants de rédiger un texte de chanson en français sur le thème choisi. Pour cette 18e édition, le texte doit être proposé avec des couplets et un refrain inédit. Les participants sont tenus de respecter les consignes et le texte ne doit comporter aucune indication permettant de reconnaître son auteur. Ce texte ne peut être la transposition ou le plagiat d'une oeuvre existante.

Les inscriptions et le dépôt des textes se font en ligne sur le site de CSF, et par voie postale, accompagnés d'un bulletin de participation (à télécharger sur le site si possible) qui devra être agrafé au texte. Ce bulletin devra mentionner les éléments cités : nom, prénom, adresse, pays, téléphone, adresse mail, nationalité, l'âge du candidat et la catégorie d'inscription. Les partcipants peuvent contacter les organisateurs via le site de l'événement pour des renseignements complémentaires relatifs au concours avant la date de clôture. Les résultats après délibération par les membres du jury seront publiés sur le site et la page Facebook de CSF durant le deuxème trimestre 2024.

De nombreux prix seront attribués à ceux qui sauront captiver l'attention du jury. Premier prix Région Normandie (ouvert à toute personne de plus de 20 ans dont le français n'est pas la langue première ou maternelle), le second Prix (ouvert à toute personne de plus de 20 ans dont le français n'est pas la langue première ou maternelle): 500 euros, le premier prix Jeune public ville de Caen et le second prix Jeune public (ouverts aux moins de 20 ans dont le français n'est pas la langue première ou maternelle) : 400 et 200 euros, le prix Français langue maternelle (ouvert aux participants de plus de 20 ans dont au moins l'un des deux parents est de langue française maternelle) : 150 euros et le prix Jeune public français langue maternelle (ouvert aux moins de 20 ans dont au moins l'un des deux parents est de langue française maternelle) : 100 euros.

Précisons que le Concours CSF se fait dans cent trente pays dans le monde autour des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Pour chaque édition, un thème différent est proposé en lien avec " Dis-moi dix mots", un dispositif proposé par la délégation générale à la langue française.

A en croire les organisateurs, « Nous sommes souvent en quête du dépassement de soi. Escalader le ciel, c'est peut-être chercher à dépasser nos limites pour aller au bout de nos rêves. C'est aussi se faire confiance, accepter les mains tendues pour alléger le chemin. Persévérer étape par étape, atteindre les sommets, réussir, cherchez le tempo, le bon rythme, les mots justes pour cette ascension vers l'écriture de votre plus belle chanson. Nous mettons en avant la chanson parce que nous l'aimons et la pratiquons dans toutes ses déclinaisons ; traditionnelle ou contemporaine, engagée, drôle, métissée, festive. La chanson est un art universel, et dépasse toutes les frontières. Avec la chanson, nous sommes tous un peu artistes, un peu poètes et surtout très humains ».