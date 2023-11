Algérie: Lancement dimanche de la plateforme numérique d'adhésion à l'ONSC

M'SILA — La plateforme numérique de l'Observatoire national de la société civile (ONSC) réservée pour les candidatures à l'adhésion sera lancée dimanche, a annoncé samedi à M'sila le président de l'Observatoire, Noureddine Benbraham.

Intervenant lors du forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local tenu à l'amphithéâtre de l'université Mohamed-Boudiaf, le même responsable a précisé que le lancement officiel de la plateforme numérique de l'Observatoire aura lieu dimanche pour ouvrir la candidature aux personnes souhaitant le rejoindre, ajoutant que le nombre des nouveaux postes à pourvoir est de 42.

Il a également indiqué que la porte des candidatures restera ouverte pendant 10 jours, invitant les associations à s'impliquer dans cette opération supervisée par une commission spéciale composée de sept secteurs pour étudier les dossiers des candidats et statuer, au cours du mois de décembre, en tenant compte de la représentation géographique, catégorielle et des deux quotas des femmes et des jeunes.

M. Benbraham a évoqué, lors du forum, la nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion des associations de la société civile par la création d'institutions sociales capables de concrétiser les objectifs et programmes de ces associations notamment ceux ciblant les personnes à besoins spécifiques, les malades et à vocation caritative.

Il a aussi révélé que l'Observatoire a lancé une plateforme de training et de formation incluant des cours d'administration des associations et de développement des compétences personnelles.

M. Benbraham a réitéré l'appel à "dynamiser les mécanismes de concertation par la démocratie participative pour consolider la transparence entre administration et citoyen, instaurer un environnement sûr et gagner la confiance du citoyen", mettant l'accent sur l'importance de la promotion des outils de dialogue et des mécanismes de participation en adéquation avec les évolutions numériques.

Organisé par l'ONSC en coordination avec les services de la wilaya et en présence de représentants des associations locales, d'imams et de cadres de l'Observatoire, le forum a permis de soulever les préoccupations des représentants de la société civile pour l'élever aux instances de tutelle.