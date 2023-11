Algérie: Début des travaux du 11ème Congrès du FLN

ALGER — Les travaux du 11ème Congrès du parti Front de libération nationale (FLN) ont débuté, samedi au Centre international de Conférences "Abdellatif-Rahal" (Alger), sous le slogan "Nous nous renouvelons, sans nous dissiper".

Dans son allocution liminaire, le Secrétaire général du parti, Aboul El-Fadhl Baadji, a affirmé que le Congrès "constitue une occasion importante pour discuter des politiques futures du parti et déterminer les positions", réaffirmant l'engagement de son parti à "aller de l'avant pour mener une politique sérieuse, en tant que partenaires et acteurs dans la construction de l'Algérie nouvelle".

Il a expliqué que le projet politique du parti "est en phase avec le contexte national, répond aux aspirations du peuple algérien et est engagé dans le prolongement arabe et africaine".

Le SG du parti a, également, appelé à la nécessité de faire face à toutes les tentatives visant à attenter à la stabilité du pays et ouvrir "de nouvelles perspectives de dialogue et de consensus, afin de créer un véritable consensus national autour des questions principales qui ont un impact sur l'avenir de la patrie et de sa sécurité".

A cette occasion, M. Baadji a salué les "réformes globales menées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et les réalisations accomplies dans le cadre du parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle", soulignant les efforts de la diplomatie algérienne dans la défense des causes de libération de par le monde, en tête desquelles les questions palestinienne et sahraouie.

Dans un autre contexte, M. Baadji a souligné que ce congrès "se tient dans un contexte où les Palestiniens font face à une agression barbare de la part de l'occupation sioniste raciste", réaffirmant le soutien de son parti à la résistance palestinienne et sa solidarité absolue avec le peuple palestinien, affirmant l'importance d'"une intervention urgente pour protéger les innocents de la barbarie de ce régime criminel, en cohérence avec la position honorable de l'Etat algérien".

Enfin, M. Baadji a rappelé sa décision de ne pas présenter sa candidature au Secrétariat général du parti, pour consacrer "les traditions du parti d'alternance au poste".