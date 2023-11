Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Novembre 2023

Liberia : Second tour présidentielle 2023- Duel entre weah et Boakai le mardi 14 Novembre

Les Libériens sont appelés mardi entre 8H00 et 18H00 (locales et Gmt) à choisir entre l’ancienne gloire du foot George Weah, élu à la tête du Liberia en 2017, dispute une partie annoncée serrée contre le vétéran de la politique Joseph Boakai au second tour d’une présidentielle, mardi 14 novembre, dont le déroulement pacifique est un des grands enjeux. (Source :Afp)

Rdc : Eglise catholique- le Pape Francois nomme deux nouveaux évêques à Basankusu et Kamina

Deux nouveaux évêques ont été nommés en République démocratique du Congo par le Pape Francois, dans les diocèses de Basankusu et de Kamina, provinces ecclésiastiques respectives de Mbandaka Bikoro (nord-ouest du pays) et de Lubumbashi (sud du pays), a-t-on appris samedi de l’Eglise Catholique. «Il a plu au très Saint Père de nommer M. l’abbé Libère Pwongo Bope, prêtre de l’archidiocèse de Kinshasa comme nouvel évêque de Basankusu, (…) M. l’abbé Léonard Kakudji comme nouvel évêque de Kamina», a annoncé à Kinshasa, Mgr Donatien N’Shole, Chapelain de sa Sainteté le Pape et secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).«(…) Sa sainteté le pape François a accepté la renonciation présentée par son excellence Mgr Joseph Mokobe à la charge du gouvernement pastoral du diocèse de Basankusu», a-t-il souligné dans un communiqué parvenu à l’ACP.

Maroc : Aide et assistance- Un contrat social à la mesure de l'appel royal

Le Royaume est actuellement engagé dans des efforts significatifs pour renforcer l’État social en réponse aux défis socio-économiques auxquels le pays est confronté. Si l’on s’en tient aux propos de Mustapha Baitas, porte-parole de l’exécutif marocain, lors de la Conférence hebdomadaire de presse qui a suivi le Conseil du gouvernement de jeudi dernier, le PLF 2024 fait la part belle à l’Etat social en lui consacrant 40% du PIB. Tout en restant dans cette continuité, on rappellera cependant, qu’à quelque chose malheur est bon. C’est en 2020 (année Covid), effectivement que le Royaume initiait une dynamique visant à anticiper les effets de la crise sanitaire mondiale. Cela a alors, conduit à l’élaboration d’une stratégie des plus efficaces pour renforcer l’État social. (Source : Hespress)

Kenya : Protection de l’environnement- À Nairobi, pour une action « drastique » contre la pollution plastique

Que les pollueurs paient, que les pourparlers aboutissent, c’est le message envoyé par les militants écologistes réunis samedi 11 novembre dans la capitale kenyane, en marge de la réunion de l’Onu qui s’ouvrira lundi sur le sujet.Des centaines de militants écologistes ont manifesté samedi à Nairobi pour réclamer une réduction « drastique » de la production de plastique, avant une réunion internationale visant à négocier un traité sur les matières plastiques. Les représentants de plus de 170 nations se réuniront à Nairobi à partir de lundi et jusqu’au 19 novembre, pour négocier les mesures concrètes à inclure dans un traité mondial contraignant visant à mettre fin à la pollution plastique. Les manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Crise du plastique = crise climatique » et « Il faut mettre fin à l’exposition toxique multigénérationnelle ». (Source : Afp)

Côte d’Ivoire : Adjamé - L'apprenti lui arrache l’oreille parce qu'il réclame sa monnaie

G T a perdu une oreille juste pour avoir réclamé sa monnaie à l'apprenti-gbaka. Sa mésaventure se produit alors quand il emprunte un Gbaka pour se rendre à Adjamé. À la montée, il a remis 500 Fcfa à l’apprenti et a réclamé sa monnaie de 200 Fcfa. Ce dernier lui a fait savoir qu’il donnera sa monnaie à la descente. Une fois descendu, l’apprenti a refusé de lui remettre la monnaie sous prétexte qu’il n’avait pas de jetons. G.T a donc saisi l’apprenti par sa tenue et il s’en est suivi une bagarre. Dans l'intention de mettre fin au conflit, une dame dans le véhicule a remis la somme de 200 Fcfa à G T. Alors que ce dernier lui tourne dos pour vaquer à ses occupations, l’apprenti, mécontent, l’a suivi et l’a frappé dans le dos. Constatant que son employé est en difficulté, le chauffeur vol à son secours. Alors que son patron tente de le tirer des griffes de G T en rouant ce dernier de violents coups, l’apprenti arrache une oreille au client en train de le supplicier. Devant la cours, le jeudi 09 novembre 2023, le chauffeur a été condamné pour coups et blessures. Il a écopé de six (6) mois de prison.( Source : fratmat.info)

Sénégal : Football/Aliou Cissé : « Le Sénégal doit se qualifier à la Coupe du monde 2026 »

Après l’avoir réussi en 2018 et 2022, le sélectionneur veut conduire les Lions au prochain Mondial dont l’organisation a été attribuée au trio États-Unis, Canada et Mexique. Ce n’est pas encore la Coupe d’Afrique des nations (Can) prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, mais le Sénégal disputera deux matchs officiels durant la fenêtre internationale de ce mois de novembre. Le 18, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, à la périphérie de Dakar, les champions d’Afrique en titre recevront, à 19 heures (Temps Universel), le Soudan du Sud dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.Trois jours plus tard, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers iront à Lomé pour défier le Togo au stade de Kégué à 16 heures (Temps Universel). Pour ces deux rencontres du groupe B comprenant également la République Démocratique du Congo, la Mauritanie et le Soudan, Aliou Cissé a publié, ce vendredi, une liste de 26 joueurs. Comparée à la précédente, seul le défenseur Mamadou Sané (Aris Limassol, Chypre) manque à l’appel. (Source : Apa)

Gabon : Diplomatie- Brice Oligui Nguema demande le soutien d’Alassane Ouattara

Le président de transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, s’est entretenu avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, en marge du sommet Arabie Saoudite – Afrique qui se tient à Riyad. Au cours de cet entretien, Brice Oligui Nguema a demandé le soutien du président Ouattara pour la transition au Gabon. Il a notamment souhaité bénéficier de ses conseils et de son expérience pour mener à bien ce processus. « Je suis venu faire mes civilités au président Ouattara et bénéficier de ses conseils, afin de mener à bien la transition au Gabon», a déclaré Brice Oligui Nguema à l’issue de l’audience. «Il est un ami de longue date du Gabon et nous avons besoin de son soutien pour sortir des sanctions que nous subissons depuis quelques mois». C’est la première fois que Brice Oligui Nguema rencontre un dirigeant de l’Afrique de l’Ouest depuis le putsch du 30 août 2023 qui a mis fin au pouvoir de la famille Bongo. Depuis, il s’est notamment rendu dans plusieurs pays voisins de l’Afrique centrale à la recherche d’alliés. Source : alibreville. com)