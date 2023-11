Cote d'Ivoire: Coopération- La 2ème édition du Forum d'affaires et d'investissements Côte d'Ivoire- Amerique du nod ouvre ce 13 novembre à Abidjan

La deuxième édition du forum d'affaires et d'investissements Côte d'Ivoire-Amérique du Nord (Cinab Forum), à laquelle plusieurs investisseurs américains et des entreprises ivoiriennes sont attendus, est prévue les 13 et 14 novembre 2023 à Abidjan. Selon Inza Camara, le consul général de la Côte d'Ivoire à New York, ces assises ont pour objectif de créer un cadre d'identification de bailleurs de fonds pour le financement de projets prioritaires du Plan national du développement (Pnd 2021-2025) de la Côte d'Ivoire et du Programme national d'investissement agricole (Pnia), ainsi que des Partenariats publics privés (Ppp).

« Ce forum mettra en avant les secteurs d'investissements clés en Côte d'Ivoire, notamment, l'agriculture, la construction d'infrastructures, les importations et les exportations entre la Côte d'Ivoire et l'Amérique du Nord », explique M. Camara dans une note d'information transmise à la presse. A l'en croire, cette rencontre, qui entend réunir, une quinzaine d'entreprises nord-américaines et plusieurs centaines d'entreprises ivoiriennes, ainsi que des institutions gouvernementales, mettra en exergue l'accès au marché en Côte d'Ivoire, le code des marchés publics, le code général d'investissements, le code des mines, de l'énergie, et l'ensemble des projets en attente de financement.

« En termes de plus-value, ce forum offrira une visibilité additionnelle des accès aux marchés de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Amérique du Nord. Aussi, et surtout, ce sera l'occasion de concrétiser les intentions d'investissements de 3 milliards de dollars par la signature de Mémorandums d'accords et/ou de contrats », a fait savoir M. Camara qui est également délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Canada et Mexique ( Speci).

« Ce forum sera une autre tribune pour mettre en lumière l'attractivité de l'économie ivoirienne et les conditions d'accès au marché nord-américain », a-t-il ajouté invitant les entrepreneurs ivoiriens qui souhaitent resauter avec des acteurs économiques nord-américains à participer à cet évènement.

Auparavant, M. Camara a fait le bilan de la première édition du Cinab- Forum qui s'est tenue du 11 au 12 novembre 2021 indiquant que les objectifs ont été atteints.

« Deux mémorandums d'accord ont été signés entre partenaires privés pour la construction de 15 000 et 20 000 logements. Ces projets permettent de réduire le déficit de logements en Côte d'Ivoire estimé selon nos sources à 600 000 avec une augmentation annuelle de 10% », a-t-il rappelé.

Le Forum d'Affaires et d'Investissements Côte d'Ivoire-Amérique du Nord (Cinab- Forum) est une initiative du Service de Promotion Économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique (SPECI), en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur, le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, et la chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire.

Le Speci est une institution qui a été créée en 2012 par le président ivoirien Alassane Ouattara pour booster les relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'Amérique du Nord.