Tunisie: Lancement de la VIIIe édition de la Semaine de la Cuisine italienne dans le Monde - A table avec la gastronomie italienne !

La VIIIe édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, une initiative soutenue par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, se déroulera du 13 au 19 novembre 2023 dans le monde entier, avec une série d'événements mis en place par le réseau diplomatique consulaire italien: Institut culturel italien, Enit-Organisme national italien pour le tourisme et ITA-Italian Trade Agency-Agence italienne pour le commerce extérieur-Section pour la promotion des échanges de l'ambassade d'Italie. L'événement d'avant-première de la Semaine de la cuisine, organisé par ICE-Agence et réservé aux professionnels du secteur (importateurs, distributeurs, restaurants, structures hôtelières) s'est ouvert hier.

Il est dédié au thème du petit-déjeuner «À table avec la cuisine italienne : le bien-être par le goût», «Le petit déjeuner à l'italienne». Le programme de la journée a comporté un séminaire technique, un show cooking et une masterclass du chef exécutif italien Alessandro Fontanesi et des tables de dégustation de produits italiens.

L'initiative a enregistré la collaboration de la CNA-(Confédération nationale de l'artisanat) et des petites et moyennes entreprises, une association qui représente plus de 620 000 entreprises en Italie, parmi lesquelles de nombreuses entreprises du secteur agro-industriel et de la filière du petit-déjeuner, lesquels vont participer à l'évènement ICE - Agence ICE et sont déjà prêts à entrer sur le marché local: Baldolini, Effedue, l'Albero Del Caffe, Luvirie, Piadina Di Giordia et Loison sont déjà présents en Tunisie. ICE Agence collabore, pour la deuxième année consécutive, avec l'école Ihet-Institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrif, dont les étudiants participeront à des activités de formation sur les petits-déjeuners italiens.

Aujourd'hui, la délégation du CNA aura l'occasion d'effectuer des visites et rendez-vous d'affaires dans les principaux établissements hôteliers tunisiens.

La VIIIe édition de la Semaine de la cuisine débutera, ensuite, le 13 novembre par un calendrier d'événements chargé et sera inaugurée par l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, S.E. Fabrizio Saggio. L'initiative fait partie de la campagne de communication du Made in Italy agroalimentaire promue par le ministère des Affaires étrangères et intitulée «Le goût italien extraordinaire»

L'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, rappelant que l'Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie, a souligné que «le secteur agroalimentaire constitue aujourd'hui l'un des piliers de la collaboration dans le domaine économique entre l'Italie et la Tunisie, comme confirmé également lors de la récente mission gouvernementale dirigée par le vice-président et ministre des Affaires étrangères Tajani, qui avait précisément pour objectif de développer et renforcer davantage le soutien de l'Italie dans les domaines stratégiques pour l'économie tunisienne, tels que la sécurité alimentaire».

L'industrie agroalimentaire est le deuxième secteur manufacturier en Italie, après la mécanique : selon les données pour l'année 2022, le chiffre d'affaires du secteur s'élève à 179 milliards d'euros, dont 34% provenant des exportations pour 61 milliards d'euros et la contribution au PIB italien de 7,7%. Il y a 60.000 entreprises actives en Italie dans le secteur agro-industriel qui emploient 464.000 salariés.

Les exportations du secteur agroalimentaire italien représentent 10% des exportations nationales et la part de l'Italie dans les exportations agroalimentaires mondiales est de 3,4%.

Le secteur se caractérise en Italie par sa forte intégration avec le secteur agricole, et l'Italie est un leader mondial pour les produits transformés (notamment les fruits et légumes en conserve, les pâtes, les produits de boulangerie, le vin, le fromage, etc.).

Le commerce Italie-Tunisie place l'Italie parmi les principaux pays fournisseurs de l'UE, avec une part de marché de 4,2%, juste derrière l'Allemagne et la France.

Les produits alimentaires italiens continuent d'être renommés et considérés comme une garantie d'excellence dans le monde entier. Les entreprises se caractérisent par une qualité supérieure de l'offre, qualité composée de plusieurs éléments : les produits, l'entreprise, le terroir, l'art de vivre italien. Un exemple en est la soi-disant «DopEconomy», avec 822 dénominations (ou appellations) d'origine protégée italienne AOP, IGP, TSG, sur les quelque 3.000 présentes dans le monde. Plus de 20 % des exportations italiennes dans le secteur alimentaire sont constituées de produits DOP, IGP et TSG.

La directrice du bureau de l'Agence ICE de Tunis, Francesca Tango, a déclaré. «Le système agroalimentaire italien doit aujourd'hui faire face à de multiples défis d'ordre technologique et social : la gestion durable des ressources naturelles, l'attention portée à la santé, à la nutrition et à la sécurité alimentaire, qui ont toujours été les caractéristiques du Made in Italy. Les plus grands efforts de l'industrie alimentaire italienne se concentrent précisément sur ces questions et surtout sur les principes de l'économie circulaire (aujourd'hui 73 % des emballages sont recyclés, dépassant l'objectif de l'UE 2030 de 70%; ils ont également été réduits à 25% des émissions CO2, contre 30% de la moyenne de l'UE) et l'utilisation efficace des ressources (-50% de consommation d'eau en 30 ans; -30% de consommation d'énergie en 20 ans). Les petits-déjeuners italiens, auxquels cette journée est consacrée, font la promotion également des principes du régime méditerranéen, désormais inscrit au patrimoine de l'Unesco, en mettant le bien-être et la santé des personnes au centre, avec des produits de la plus haute qualité et des normes élevées de sécurité alimentaire».