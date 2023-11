Tunisie: Rencontre avec le peintre Rachid Allagui et l'auteure Béatrice Dunoyer - Le parcours et l'oeuvre d'une vie...

Un beau livre sur le parcours et l'oeuvre de l'artiste peintre Rachid Allagui vient de voir le jour et une rencontre avec l'auteure Béatrice Dunoyer et le peintre lui-même a eu lieu jeudi matin à la librairie El Kitab.

Né en 1940 dans la médina de Tunis, Rachid Allagui, dont le parcours et l'oeuvre sont des plus prolifiques, est resté longtemps très peu connu en Tunisie. Et même s'il a, à maintes fois, exposé en Tunisie, il reste peu reconnu dans son pays natal alors que ses oeuvres qui ont été exposées dans le monde entier enrichissent de nombreuses collections publiques et privées, notamment en Allemagne, son pays d'adoption.

«Ce livre vient réparer une lacune et mettre en avant un artiste et une oeuvre monumentale», explique l'auteure.

«D'une rencontre fortuite est né un intérêt pour un peintre dont l'essence même de son oeuvre est l'humanisme, sa double culture a placé son travail pictural dans une hybridité des plus passionnantes. Un bleu cobalt omniprésent, une texture particulière, un mouvement, un blanc criard et une lumière éclatante racontent des histoires dans une approche narrative de peinture», poursuit Béatrice Dunoyer.

Dans ce livre qui lui est consacré, elle a fait le choix de présenter l'artiste à travers les thématiques récurrentes qui traversent toute son oeuvre. La sublimation du quotidien, l'amour des «petites gens», ses représentations de la femme, des personnages toujours en mouvement dont les expressions dessinent un trait de caractère singulier.

«Je suis une personne qui ne parle pas mais qui peint, ma peinture se substitue à la parole et exprime l'univers que je contemple. Je ne compte plus le nombre de tableaux que j'ai faits ni les salles d'exposition dans lesquelles j'ai exposé. Je peins tout le temps, incessamment et sans répit», c'est ainsi que Rachid Allagui se présente à nous, celui qui a fait le choix de raconter la vie. La vie dans sa simplicité, dans le quotidien et dans l'anodin avec les plus belles couleurs flamboyantes, éclatantes.

Pourtant, Rachid Allagui est né avec un handicap qui ne le prédestinait pas à embrasser cette carrière. Né daltonien, son rapport à la couleur se façonne autrement. Avec sa vision particulière, il adaptait sa technique et nous renvoie des touches nerveuses, des textures complexes, des coups de pinceaux saccadés et des couleurs surprenantes.