Tunisie: Ligue 1 | 10e journée - CSS - L'appétit retrouvé

Le sursaut sfaxien face à l'ASM va probablement donner des ailes à l'équipe face à l'UST pour terminer la première phase en beauté.

Heureusement pour le CSS que l'adversaire de la 9e journée était l'ASM, une équipe résignée. L'occasion était propice pour rompre avec les mauvais résultats et renouer avec la victoire. Les Sfaxiens n'ont pas raté l'opportunité avec un large succès à la clé. Heureusement aussi que le calendrier leur propose, dans la foulée, une UST qui n'a plus, elle aussi, aucune illusion à se faire que de jouer le play-out. Une autre belle opportunité pour Nabil Kouki et son onze pour engranger trois nouveaux points et accentuer leurs chances pour finir la première phase parmi les trois premiers.

Le match se joue au stade Néjib Khattab à Tataouine; mais ce ne sera pas un grand handicap pour réussir un tel virage important. En cas de victoire, le CSS jouera les trois derniers matches sur du velours. Il lui restera deux matches à livrer à domicile (contre l'ESM et l'USM) et un seul en déplacement face à l'Espérance à Radès. C'est dire que l'objectif de qualification au play-Off est plus que jamais à la portée.

Un onze à visage offensif

Contre les Marsois donc, Nabil Kouki, qui n'avait pas d'autre choix, a commencé par un système proche du 4 - 2 - 4 avec une défense à quatre (K. Hammami, Saïhi. Ghram et Kouamé), deux pivots (Moussa Bella Konté et Chadi Hammami) et une ligne avant à quatre avec deux ailiers de débordement (Waddhah Zaidi et Baraket Hmidi) et deux pointes (Firas Aïfia et Amen Allah Haboubi).

Un pressing d'entrée qui a donné très rapidement le premier but libérateur. Contre les Tataouinis, un seul changement est pressenti : un attaquant en moins au départ (Aïfia ou Haboubi) et l'entrée plus que probable d'un milieu récupérateur (Naby ou Fodé Camara sans écarter l'hypothèse Stéphane Gnaly).

Ce n'est qu'en prenant d'emblée le taureau par les cornes que les Noir et Blanc pourront sceller le sort de cette rencontre de très haute importance, voire décisive.