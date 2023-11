Tunisie: Ligue 2 | 6e journée - La JSK pour redistribuer les cartes

Les Aghlabides entendent freiner les ardeurs du leader hammam-lifois.

C'est l'une des plus grosses affiches du championnat de la Ligue 2, le grand format attendu, l'explication de la saison, indépendamment de la situation des deux équipes au classement. Cet après-midi, au stade Hamda-Laouani de Kairouan, dans le cadre du groupe A, la JSK croise le leader hammam-lifois et entend forcément faire coup double: freiner les Verts et monter en grade, peut-être au pied du podium si les planètes sont alignées. Aujourd'hui aussi, une autre formation installée sur le podium devra gagner pour conforter sa position. 3e au classement, l'ESR reçoit le SCBA pour un derby qui s'annonce haletant. Ambitions jusque-là diamétralement opposées entre les deux formations, l'un jouant le haut du pavé et l'autre tentant de sauver sa peau. Au pied du podium maintenant, Korba, 4e, accueille les Sahéliens de Kalaâ, lanterne rouge du groupe. Avantage aux Capbonais et dernière chance pour Kalâa. A Oued Ellil, l'ASOE et l'ESHS sont aussi logés à la même enseigne et malheur au vaincu ! Dans le groupe B à présent, le leader chebbien reçoit le SC Moknine, 4e sur l'échiquier. Avantage au Croissant Chebbien qui espère vaincre pour garder l'ESZ et la Zliza dans son sillage.

Le programme

Groupe A

14h30 : JS Kairouanaise-CS Hammam-Lif. Arbitre : Houssem Boulaares

14h30 : JS Omrane-AS Ariana. Arbitre: Achraf Harakati

14h30 : ES Radès-SC Ben Arous. Arbitre: Wael Mosbahi

14h30 : AS Oued Ellil-ES Hammam-Sousse. Arbitre: Heni Nefzi

14h30 : CS Korba-Kalâa Sport. Arbitre: Ahmed Dhaouadi

Groupe B

14h30 : CS Chebba-SC Moknine. Arbitre: Mahmoud Ksiaa

14h30 : ES Jerba-Olympique de Médenine. Arbitre: Walid Mansri