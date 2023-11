Tunisie: Ligue 1 | 10e journée - ASM - Avec les moyens du bord !

Encore une fois, le coach marsois ne pourra pas disposer de tout son effectif, déjà modeste. Abdessattar Ben Moussa devra faire avec une infirmerie qui ne désemplit pas, sans compter les suspensions.

Avec seulement deux petits points au compteur et un statut de lanterne rouge, l'Avenir de La Marsa est au plus mal. Les choses ne se sont pas, d'ailleurs, arrangées la semaine dernière où les Banlieusards sont allés concéder une lourde défaite à Sfax. Les "Vert et Jaune" sont donc dos au mur. Ils doivent désormais éviter de perdre davantage de points, à commencer par l'explication de cet après-midi devant l'USM. Les hommes de Abdessattar Ben Moussa devront bénéficier d'un avantage et pas le moindre : évoluer à domicile. Les supporters se sont passé le mot pour venir nombreux soutenir l'équipe du début jusqu'à la fin de la rencontre.

Jebali et Khéfifi reprennent du service

La semaine dernière, parmi les causes de la lourde défaite concédée à Sfax, l'absence de cinq joueurs clés. Aujourd'hui encore, le coach marsois ne pourra pas disposer de tout son effectif, mais récupérera tout de même deux joueurs cadres : le premier, le gardien Zied Jebali, après avoir purgé sa suspension, et l'attaquant Bilel Khéfifi, rétabli de blessure. Quant au milieu de terrain Achref Ghrissi, il reste dans le doute à cause d'une grippe qu'il a attrapée. Un autre joueur de milieu peut sauter ce match, Alaeddine Gmach, blessé aux entraînements, mercredi dernier. L'arrière gauche Ikouwem Udo, lui, pas totalement rétabli de blessure, n'est pas sûr non plus de rejouer cet après-midi. Enfin, Mohamed Ali Yaâkoubi est encore suspendu pour deux matches. Il reprendra du service face à l'EST en match retard comptant pour la 8e journée.