Maroc: Italie - Clôture du 26è Salon international de l'économie verte et circulaire 'Ecomondo'

Rimini (Italie) — Les travaux de la 26ème édition du Salon international de l'économie verte et circulaire "Ecomondo" ont pris fin, vendredi soir, au parc des expositions de Rimini, enregistrant une fréquentation de plus de 15 pc par rapport à 2022.

Initiée par le groupe Italian Exhibition Group (IEG), la 26ème édition d'Ecomondo a connu un franc succès, confirmant ainsi la place importance de cette manifestation de référence en Europe et dans le bassin méditerranéen dédiée aux technologies innovantes et aux services et solutions industrielles dans les secteurs de l'économie verte et circulaire.

Plus de 1.500 marques exposantes ont pris part (+10% par rapport à 2022) à cet événement B2B de l'IEG, qui a occupé pour la première fois l'intégralité du parc des expositions.

Le salon a également accueilli plus de 30 délégations internationales d'opérateurs professionnels représentant des associations industrielles, des organismes gouvernementaux, des chambres de commerce ainsi que des représentants institutionnels d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique, d'Europe et d'Asie.

Ainsi, pendant quatre jours , Ecomondo a mis la lumière sur une série de thématiques d'actualité, portant notamment sur la valorisation des déchets, la gestion de l'eau, le textile, la régénération des sols et des écosystèmes, la bioéconomie circulaire et régénérative, la bioénergie et l'agroécologie, le cycle hydrique, l'économie bleue, l'agriculture durable et l'urbanisme.

Quatre nouveaux espaces d'exposition spécifiquement dédiés au textile, au papier, à l'innovation avec l'espace start-up et le green jobs & skills desk, ainsi qu'un grand espace pour l'économie bleue, ont aussi vu le jour cette année.

Lors de cette 26ème édition, le Maroc a été représenté par une importante délégation composée notamment de LafargeHolcim, la Fédération des industries des matériaux de constructions, l'Association marocaine de producteurs de béton prêt à l'emploi (AMBPE), la Fédération marocaine du conseil et de l'ingénierie et la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP).

Lieu de rencontre où se réunissent groupes industriels, parties prenantes, décideurs politiques, leaders d'opinion, organismes et institutions de recherche, cette manifestation grandiose accueille les entreprises leaders des services, solutions et technologies pour l'environnement à travers le monde.

Elle offre ainsi l'opportunité d'aborder les questions liées à la mise en oeuvre des projets de résilience et l'adoption de l'économie circulaire dans les principales chaînes d'approvisionnement industriel, outre la restauration et la régénération écologique des sols et de l'hydrosphère, des littoraux et des villes.