Maroc: Les dimensions humaines de la Marche verte et ses profondes significations mises en exergue à Fès

Fès — Les participants à un colloque organisé, vendredi à Fès, sur "la Marche verte et l'intégrité territoriale" ont mis en relief les dimensions humaines et pacifiques ainsi que les profondes significations de cette épopée populaire.

Cette épopée nationale constitue "une étape historique charnière et décisive dans l'histoire du Maroc, car sa résonance a atteint diverses parties du monde et les médias internationaux s'y sont intéressés en analysant ses différentes dimensions, la considérant comme un choix pacifique et civilisationnel exceptionnel et sans précédent", ont souligné les participants à cette rencontre, initiée par la délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

Organisée en partenariat avec la direction régionale de la communication sous le thème: "La Marche verte: consécration des valeurs pacifiques dans le plaidoyer international pour l'intégrité territoriale du Maroc", cette rencontre a été l'occasion de mettre l'accent sur la grande portée de cet événement historique qui "incarnait fortement la cohésion et la symbiose entre le trône et le peuple, ainsi que l'attachement indéfectible des Marocains à leurs valeurs nationales et religieuses sacrées, à leurs constantes culturelles et civilisationnelles et à la justesse de leur cause nationale".

Les intervenants se sont félicités des victoires successives remportées par la diplomatie marocaine dans la question du Sahara marocain sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara marocain et de la pleine souveraineté du Royaume sur cette partie de son territoire.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération à Fès-Meknès, Badr Sili, a souligné l'importance et la symbolique de la commémoration de l'anniversaire de la Marche verte, ajoutant que ce colloque constitue une occasion appropriée pour consolider la culture du patriotisme et de la citoyenneté positive parmi les jeunes et les générations montantes, en particulier les étudiants, et pour faire connaître ses principales dimensions significations.