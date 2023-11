Madagascar: La contre offensive du camp présidentiel lancée

Les propositions avancées par la plateforme de dialogue du FFKM et de la présidente de l'Assemblée nationale ne font pas l'unanimité dans la classe politique malgache. Elles sont même fortement décriées par l'IRD.

Ce parti refuse catégoriquement le report de l'élection présidentielle. On retrouve maintenant l'antagonisme entre les partisans du candidat Andry Rajoelina et ceux de tous les autres acteurs politiques. Les premiers, forts du soutien du pouvoir en place, sont même en train de durcir leur position. Ils concentrent même leurs attaques contre Mme Christine Razanamahasoa à laquelle ils dénient le droit d'utiliser son titre pour accueillir à Tsimbazaza cette plateforme. Le bras de fer est engagé entre cette présidente d'institution et les membres de son ancien camp.

La contre offensive du camp présidentiel lancée

La présidente de l'Assemblée nationale a décidé, avec le FFKM , de réunir toutes les forces vives de la nation pour essayer de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Elle était toute indiquée pour tenter de rapprocher les points de vue divergents des acteurs politiques. La plateforme de dialogue mise en place a dressé un tableau sans complaisance de la situation actuelle. Elle a pointé du doigt tous les manquements à la constitution et les abus du pouvoir actuel. Elle a donc conclu que le processus électoral, tel qu'il était actuellement, n'était pas fiable et elle préconisait de reporter les élections pour mettre en place les conditions d'un scrutin libre et transparent. Ceux qui tiennent à ce que l'élection ait lieu le 16 novembre ont tout de suite dénoncé cette proposition. Ils ont multiplié les attaques contre Mme Christine Razanamahasoa.

%

Certains propos ont même été insultants. Les sénateurs IRD qui ont la majorité au Sénat ont affirmé dans un communiqué qu'ils voulaient le maintien de la date officielle de l'élection. Un porte-parole des députés du camp présidentiel a abondé dans ce sens. Le candidat n°3 est sorti de sa réserve et a appuyé les propos des élus de son camp. La contre offensive des partisans de l'ancien président est donc lancée. Durant les prochains jours, ils vont certainement faire feu de tout bois pour décrédibiliser les initiatives et les propositions de la plateforme de dialogue du FFKM.