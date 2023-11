Madagascar: Sécurisation foncière - Grande campagne de certification massive dans le nord

210 000 certificats fonciers seront attribués dans les régions Diana, Sofia, Boeny et Betsiboka. Avec la facilité administrative actuelle, une demande de certification ne coûte qu'entre 2 000 Ar et 5 000 Ar, selon le ministère de tutelle.

80 communes de la zone nord de Madagascar bénéficient de l'Opération de certification foncière massive et d'appui aux guichets fonciers. Pour le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), l'objectif est clair. Il faut que les terres à Madagascar reviennent en totalité aux Malgaches. Selon le ministre Holder Ramaholimasy, seulement 20% des terrains à Madagascar sont actuellement titrés. « Pour que les Malgaches aient la propriété légale des terrains à Madagascar, nous allons attribuer un million de certificats fonciers par an, de 2024 à 2028. Cela permettra également de prévenir les litiges fonciers qui sont encore très fréquents dans ce pays », a-t-il déclaré hier, lors de la cérémonie de remise de certificats fonciers à Antsiranana. A noter qu'il s'agit de la troisième descente faite par l'Administration foncière et ses partenaires, dans cette partie nord de la Grande île, depuis le lancement des opérations de certification foncière massive.

Plans

Sur les 80 communes bénéficiaires, 14 sont dans la région Boeny, 17 dans la région Betsiboka, 37 dans la région Sofia et 12 dans la région Diana. Selon le MATSF, toutes ces communes disposent déjà de Plans locaux d'occupation foncière (PLOF) validés. En outre, pour la mise en oeuvre de l'opération de certification, des formations ont été organisées pour 15 animateurs, 164 maires et présidents de conseil communal, 102 agents de guichet foncier et agents de Centre de Ressources et d'Information Foncière. Selon l'Administration foncière, les propriétaires de terrains non titrés sont intéressés à la sécurisation foncière. Dans les quatre régions du nord, 182 419 demandes de certificats fonciers ont été reçues, 77 238 parcelles sont déjà reconnues et 9 771 certificats fonciers sont prêts à être distribués. En outre, l'Etat a mis en place cinq ateliers de production certificats fonciers dans l'ensemble de ces régions d'interventions. Lors de la cérémonie d'hier, le ministre a annoncé la distribution de 1500 certificats fonciers et de 450 titres. D'après ses dires, ces deux documents ont la même valeur juridique.