Madagascar: Jiu-jitsu - Place à l'Open Africa 2023

La compétition internationale se poursuit pour l'équipe nationale de jiu-jitsu. Après la 15e édition du Championnat du monde à Abu Dhabi, les combattants malgaches participeront à l'Open d'Afrique qui se déroulera le samedi 18 novembre à l'île Maurice.

Madagascar aura une forte délégation composée, notamment de 19 jujitsukas et deux coachs. Parmi les 12 combattants ayant participé à ce mondial, neuf se rendront directement à Maurice. Seuls Fifaliana, Tsingo et Tojo rentreront au pays. Les ingrédients sont presque réunis pour les dix nouveaux dans l'équipe nationale, dont la plupart sont des sociétaires du club Checkmat. Selon les explications, la Fédération ne peut pas financer leur déplacement, car sa caisse est vide.

Chacun prendra en charge ses frais de déplacement, et heureusement, ils savent se débrouiller. « On espère qu'ils vont, cette fois, redorer le blason de Madagascar avec des médailles. Nous n'avons ramené aucun titre lors de ce mondial, mais nous avons grandi et avons beaucoup appris des meilleurs. Nous reviendrons plus forts et plus déterminés, l'année prochaine. Nous restons fiers de chacun de nos combattants pour le dévouement et le travail accompli. Pour certains, l'aventure continue sur Maurice pour l'Open Africa - 5eme édition, et pour d'autres, c'est le retour au bercail », note Annicka Hoby Ramahalimby, membre de la Fédération malgache de Jiu-Jitsu.

Liste des engagés : Arindra, Andy, Mirindra, Tafita, Rado, Christian, Rajo, Linjo, Nofy, Chrystelle, Jeddy, Adriano, Willy, Diarisoa, Zo Aina, Bryan, Aiky, Diary, Tatamo.