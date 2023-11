Madagascar: Branchement Mora - 25 000 nouveaux compteurs disponibles

De fortes disparités existent entre les zones urbaines et rurales en matière d'accès à l'électricité. Même dans les zones urbaines, beaucoup de foyers ne sont pas raccordés.

Lancé par l'Etat à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et la Jirama, le projet « Branchement Mora » gagne du terrain et est approuvé par les usagers. Un retour, généralement positif de la part des ménages les plus pauvres, s'affiche. Le taux de raccordement de 5000 branchements au niveau des régions concernées se fera avec le temps. Actuellement, 25 000 nouveaux compteurs sont disponibles. Ce qui devrait permettre d'atteindre le nombre de « 195 000 ménages bénéficiaires couverts ».

Par ailleurs, pour bénéficier du kit d'installation composé d'un kit compteur prépayé, d'un kit éclairage et d'un kit « ready bord » dont un tableau préconfiguré, du câblage et des prises pour le câblage électrique interne, l'usager doit débourser 30 000 Ar. Un tarif forfaitaire de 10 000 Ar par mois devrait être payé par les ménages cibles en guise d'abonnement mensuel.

Solutions

Le projet se veut être une alternative permettant un accès à une électricité fiable, sûre et bon marché. Ce, dans le but d'améliorer « les conditions de vie d'une large frange de la population malgache laissée trop longtemps dans la précarité ». Le programme vise ainsi la promotion de l'offre à moindre coût, destinée aux ménages les plus vulnérables. « Comme il n'est pas nécessaire de disposer d'un permis de construire pour pouvoir en bénéficier, la certification des ménages par le fokontany suffit pour appuyer les demandes de raccordement ».

Ce qui a fait le bonheur des habitants de nombreux quartiers populaires dans toutes les régions de l'île depuis le début des opérations de branchement. « Des sensibilisations effectuées par les employés de la Jirama au niveau des Fokontany nous ont convaincus de faire des démarches simples pour pouvoir bénéficier du branchement Mora. Nous avons eu raison de nous inscrire car nous ne payons plus actuellement une somme astronomique pour bénéficier de lumière », confie Berthine Razanamalala, une habitante d'un village près d'Antsirabe.