Cameroun: La session parlementaire s'ouvre avec un président de l'Assemblée affaibli

Au Cameroun, annoncé très malade et affaibli après des dénonciations de certains députés sur la gestion du budget de l'Assemblée nationale, Cavayé Yeguié Djibril, le président de cette institution était bien, vendredi 10 novembre, au perchoir, à l'ouverture de la dernière session parlementaire de l'année 2023.

Mais malgré cette présence, la session qui sera consacrée principalement à l'examen du projet de loi de finances du prochain exercice budgétaire s'est ouverte sur fond de polémiques et d'incertitudes.

L'une de ces incertitudes concernait d'abord et avant tout la présence ou non de Cavayé Yeguié Djibril à son siège de président . Car, en effet, ces dernières semaines, les rumeurs les plus alarmistes ont circulé sur l'état de santé de celui qui dirige depuis 33 ans la Chambre basse du Parlement camerounais. Depuis des mois il vit retranché dans son village, Mada, dans l'extrême nord du pays, loin des bruits d'affairisme et de malversations qui s'échappent de plus en plus du siège de l'Assemblée nationale et dont une partie des députés y compris de la majorité disent qu'il en a perdu le contrôle.

Les pronostics déjoués

Cavayé Yeguié Djibril a néanmoins fait mentir les pronostics en faisant le déplacement de Yaoundé et en présidant l'ouverture de cette session où il a d'ailleurs prononcé un discours. Certains députés disent cependant l'avoir trouvé peu en verve. Ces prochaines semaines - jusqu'au mois de décembre - le travail des députés sera essentiellement consacré à l'examen puis à l'adoption de la prochaine loi de finances.

Ramener la sérénité

Mais, dans les couloirs de l'Assemblée nationale elle-même, Cavayé Yeguié Djibril aura également à coeur de ramener un minimum de sérénité dans le fonctionnement de son cabinet. Il y règne en effet une grosse confusion quant à l'identité de du responsable censé le diriger. Ces dernières heures, l'habituel titulaire du poste a été limogé, puis réhabilité par des communiqués portant cachet et signature de Cavayé Yeguié Djibril lui même. De quoi y perdre son latin.

