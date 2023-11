Ile Maurice: Divali est une occasion de resserrer les liens entre les Mauriciens

Dans son message aux Mauriciens de foi hindoue pour Divali, Mgr Jean-Michaël Durhône, évêque de Port-Louis, déclare que cette fête est un peu «la fête de tous les Mauriciens» car elle offre «une opportunité» de resserrer les liens entre voisins, collègues et amis de toutes communautés.

«Elle nous redonne l'occasion de nous redire frères». Le symbolisme de cette fête, soit la victoire de la lumière est, selon lui, un message de paix et d'harmonie au monde entier et souligne la capacité du vivre ensemble avec nos diversités et nos différences «dans un esprit de respect et de confiance.»

Citant le pape François qui a dit que «la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité», le chef de l'Eglise catholique à Maurice qui fait encore ses premiers pas en tant qu'évêque, a émis le souhait de nouer des relations amicales et fraternelles avec ses frères d'autres religions. Il a remercié ses frères et soeurs de foi hindoue pour l'accueil généreux qu'il a reçu d'eux depuis sa nomination et pour leurs invitations à célébrer Divali ensemble. «Que cette fête de la lumière vous donne la grâce et le bonheur d'illuminer notre pays.»