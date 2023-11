Ile Maurice: «si zot zanfan ou zot mem bann madam pe danse, se pa pou Premie Minis... », le message qui met le feu aux poudres

«Très grave !» A peine qu'ont-ils trouvé déplorable et humiliante la requête des autorités pour la participation des Agaléens à un spectacle de danse prévu pour l'inauguration par le Premier ministre Pravind Jugnauth de la piste d'atterrissage, de la jetée et autres installations indiennes à Agalega, voilà des Agaléens remontés contre une enseignante affectée dans l'archipel.

C'est un message où elle défend bec et ongles les gouvernements mauricien et indien pour les infrastructures militaires, centre social, bibliothèque, boutique construits à Agalega qu'elle a envoyé à des habitants qui vient mettre le feu aux poudres. «Agaleen bizin fier si Premie Minis pe vinn lor zot zil. Get linformasion pou kone ki pe pase. (...) Si zot zanfan ou zot mem bann madam pe danse, se pa pou Premie Minis...me pans pli devan, zot lavenir, pou zot zil rekonet lor plan internasional», peut-on lire dans le message circulé. En tout cas, la réplique n'a pas tardé. A l'instar de celle de l'artiste et citoyen engagé Arnaud Poulay qui a écrit ceci sur sa page Facebook : «Madam ek tou respe ki mwena pou ou, ou pe al inpe tro lwin... Oun al Agalega pou travay.. Donc ou ena pou fer zis ou travay. Ou pani enn Agaleen ni rezidan. Ki rol ou pe vinn rode. Ou pe vinn met pli divizion ant pep Agaleen...Ki ou kone ek Agalega apart zis fer palab veyy zafer dimoun...Ou finn depass limit... Apre se lamizik kinn fer dekouver Agalega.. Pa seki ou pe dir. Oun al pou travay ou mo re dir ou. Ou gard ou lopinion pou ou. Pa vinn met lespri divizion dan latet Agaleen et sirtou dan latet enn bann zanfan ki inosan parski nou konba se amen linite pa seki ou pe vinn fer la... ».

Pendant ce temps à ... Diego Garcia

Les Marines affectés au département de Sécurité de la base de Diego Garcia de l'US Navy se sont livrés, mardi, à des exercices anti-terroristes et à d'autres opérations. «Nous cherchons à identifier toute faiblesse que nous pourrions avoir et à renforcer ces lacunes», a déclaré le Master-at-Arms 1st Class Andrew Bourdier.