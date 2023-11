Afrique: Climat - La Chine salue les « résultats positifs » du dialogue avec Washington

Le gouvernement chinois a salué, le 9 novembre, les « résultats positifs » des discussions menées sur le climat ces derniers jours avec les États-Unis, en préparation de la conférence de l'ONU sur le climat, et la COP28, à Dubaï.

L'émissaire américain sur le climat, John Kerry, s'est entretenu avec son homologue chinois, Xie Zhenhua, près de Palm Springs. Les discussions entre les deux hommes se sont achevées « avec succès », a indiqué dans un communiqué le ministère chinois de l'Environnement.

Selon ce communiqué, la Chine et les Etats-Unis, qui sont les plus grands émetteurs de gaz carbonique au monde, « ont procédé à un échange de vues complet et approfondi et ont obtenu des résultats positifs en ce qui concerne le développement de la coopération et de l'action bilatérales en matière de changement climatique ». Les deux pays se sont aussi mis d'accord pour « travailler conjointement afin que la Cop28 soit un succès ».

John Kerry s'est montré satisfait, saluant « des discussions globales et constructives ». « Nous avons trouvé un terrain commun pour plusieurs questions qui s'avérera utile dans ces prochaines semaines critiques précédant la Cop28 », a-t-il ajouté.

L'un des principaux enjeux du sommet de Dubaï sera de définir les contours d'un fonds dit "pertes et dommages" adopté sur le principe lors de la COP27 et censé indemniser les pays les plus pauvres face aux conséquences du changement climatique.

L'administration du président américain, Joe Biden, ne s'oppose pas à ce fonds mais exige que la Chine y contribue aux côtés des pays développés. La Chine estime pour sa part que ces derniers ne devraient pas être soumis à des contraintes qui n'ont jamais été imposées aux Occidentaux durant leur phase de développement.

Les pourparlers se sont tenus avant la visite du président chinois, Xi Jinping, aux États-Unis. Le chef de l'État chinois devrait rencontrer son homologue Joe Biden, le 15 novembre, à San Francisco, pour le premier sommet entre les deux puissances. La rencontre se tiendra en marge d'un sommet de la coopération économique Asie-Pacifique.

« Nous avons 1 000 raisons d'améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis, mais pas une seule de les gâcher », avait aussi assuré Xi Jinping, le mois dernier.

Signalons que près de deux cents pays se réuniront à Dubaï pour la Cop28 à partir du 30 novembre, une fin d'année marquée par des hausses de températures records, la multiplication des incendies et des catastrophes naturelles qui suscitent des inquiétudes à travers le monde.