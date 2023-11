Maroc: Ligue africaine de football - Rhulani Mokwena (Sundowns) espère voir son équipe bien jouer et gagner

La finale retour de la Ligue africaine de football, dimanche, entre les Mamelodi Sundowns et le Wydad Athletic Club pose de nombreuses questions sur la manière dont l'entraîneur Rhulani Mokwena prépare son système de jeu contre les géants marocains.

A l'approche de l'affrontement avec un déficit de 2-1, les Sud-Africains sont confrontés au dilemme : opter pour une attaque totale qui les expose à être touchés à la pause ou jouer leur jeu de passes habituel et ouvrir patiemment la défense du Wydad.

« Parfois, j'ai le sentiment que lorsque nous jouons bien et que nous ne gagnons pas, les gens oublient très vite le résultat et se concentrent sur la performance. Quand nous gagnons, mais que nous ne jouons pas bien, les gens oublient très vite le résultat et se concentrent sur la performance et c'est la pression aux Mamelodi Sundowns. Cela vient uniquement parce que nous nous attendons à ce que nous puissions bien jouer et gagner. Nous avons montré que nous sommes capables de le faire, donc c'est parfois de notre faute si nous sommes sous pression, non seulement pour gagner mais aussi pour bien jouer et gagner », a déclaré Mokwena dans des propos rapportés par cafonline.

Le coup d'envoi au Loftus Stadium de Pretoria dimanche sera donné à 15h00 (13h00 GMT).