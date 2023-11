Sénégal: Ndiaganiao - Désenclavement de la zone Sansok une piste de 10 kilomètres en construction pour une mobilité optimale des usagers

La commune de Ndiaganiao, dans le département de Mbour, a bénéficié d'une piste de production entre Sandiara-Sandok, une voie de desserte pour assurer une mobilité optimale des usagers. Docteur Téning Sène, maire de la commune de Ndiaganiao, a reçu une délégation du Fonds d'entretien routier autonome (FERA), conduite par son directeur général, sur le chantier de construction d'une piste de 10 kilomètres entre Sandiara et Sandok. A l'en croire, la piste va impacter un ensemble de villages, pour une population de 20.000 habitants. Ces derniers convergent chaque jour vers Sandiara via cet axe qui constitue la principale voie d'accès traversant le Sandok et menant vers le poste de santé de Ndiarao qui accueille les malades et femmes en état de grossesse.

Docteur Téning Sène a présenté l'importance de la piste sur le plan économique car permettant de transporter les productions et les récoltes vers le secco de Sandiara. Selon elle, le magasin de stockage de la zone Sandok, n'était plus opérationnel faute de mobilité des producteurs. L'autre point névralgique de la zone Sandok, c'est son enclavement en période hivernage ; une contrainte pour les populations de ce terroir. Cette piste, selon madame le maire, va rejoindre la piste Sandiara-Tassette, en passant par Sousoum et devrait permettre de joindre le marché hebdomadaire de Guélor. Sur l'emploi des jeunes, elle a signé une convention avec le FERA à propos de 49 cantonniers, des jeunes et femmes de la commune ayant des revenus mensuels réguliers leur permettant de satisfaire leurs besoins.

%

Pape Ibrahima Faye, le directeur du FERA est revenu sur la vieille doléance des populations pour la construction de cette piste, depuis le président Léopold Sédar Senghor. La route longue de 10 km, à l'en croire, sera réalisée pour un coût de 400 millions de francs CFA, elle comprenant un dallol et trois radiers. Des travaux étalés pour une durée de six (06) mois, ont connu des retards à cause de l'abondante pluviométrie ayant impacté le bon déroulement des réalisations. Tout de même, il a prévu la réception de la voie, le 15 décembre 2023, à la satisfaction du FERA versé dans l'entretien des routes classées et non classées. Le DG du FERA est revenu sur le Programme national de désenclavement avec 2800 kilomètres de routes. Selon lui, la région de Thiès et le département de Mbour en bénéficie, notamment la commune de Ndiaganiao. Pour le DG du FERA, sa structure joue une importante partition dans le programme «Xëyu ndaw ñi», avec le recrutement de 26.000 jeunes et femmes, sur les 65.000 emplois ciblés par le gouvernement.

Ibrahima Sène, le chef de village de Ndiarao, a dit toute sa satisfaction pour la réalisation de cette piste. Il a remercié le directeur général du FERA sur l'importance de la route et la commune. Selon lui, finis les problèmes d'enclavement qui empêchaient d'aller vers les marchés forains. Pour lui, la mobilité est désormais assurée.