Sénégal: Chamboulement au sein de l'administration territoriale à l'issue du conseil des ministres - Aly Ngouye Ndiaye dénonce la purge des «Préfets et Sous-Préfets qu'on pourrait reprocher une prétendue parenté avec moi»

Le vaste chamboulement opéré par le président de la République, Macky Sall, au sein de l'administration territoriale, à l'issue du Conseil des ministres du Sénégal du mercredi 08 Novembre dernier, ne laisse pas indifférent l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouye Ndiaye.

Candidat déclaré de la coalition « Aly Ngouille 2024 », l'actuel maire de Linguère est monté au créneau à travers un message partagé hier, vendredi 10 novembre sur ses plateformes numériques (Facebook et X (ex twitter) pour dénoncer la décision du chef de l'Etat consistant selon lui, à « éjecter de leurs postes des agents de l'administration territoriale en l'occurrence des Préfets et Sous-Préfets, à qui on pourrait reprocher une prétendue parenté avec moi ».

En effet, ajoute-t-il, « Ils ont comme points communs d'être des originaires du Djolof, et ont capitalisé entre dix et vingt ans de service au sein du commandement territorial, ponctué d'une brillante carrière ».

Poursuivant ainsi son propos, le candidat déclaré de la coalition «Aly Ngouille 2024» qui dit «trouver cette démarche politique regrettable et qui n'honore nullement l'administration sénégalaise et ses serviteurs» d'autant plus a-t-il tenu à préciser que «je les ai tous trouvés dans l'administration territoriale lorsque je suis arrivé au Ministère de l'intérieur en 2017».