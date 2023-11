Sénégal: Décret autorisant la vente des nouveaux produits émergents de tabac et la commercialisation via les réseaux sociaux - La LISTAB alerte et demande au gouvernement le retrait du texte

En collaboration avec les associations des parents d'élèves, la Ligue sénégalaise contre le Tabac (LISTAB) tire la sonnette d'alarme sur la propagation des nouveaux produits tabac émergents qui commencent à s'introduire dans les établissements scolaires.. Face à la presse hier, vendredi 10 novembre, la LISTAB, la FENAPES et l'UNAPES demandent au gouvernement de retirer tout bonnement ce texte qui organise la vente de ces produits émergents. Par ailleurs, ils invitent les parents d'élèves à la vigilance.

« Nous constatons avec beaucoup d'amertume l'utilisation du chicha dans les environs de nos établissements scolaires. Dans nos écoles, les cigarettes électroniques sont en vente dans un conditionnement attrayant pour pousser nos enfants au tabagisme », a alerté pour le compte de la LISTAB et de l'UNAPES, Dame Seck, secrétaire général de la fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal (FENAPES).

Devant ce constat amer la LISTAB, la FENAPES et l'UNAPES demandent au gouvernement le retrait du texte qui est aux antipodes de la convention de l'OMS pour la lutte Antitabac. Et le SG de la FENAPES de soutenir : « Nous aurions souhaité que le décret qui organise la vente de ces tabacs et surtout de ces tabacs émergents soit retiré, puisqu'on nous dit que cela a été adopté au niveau du Conseil des ministres ».

Dans la même foulée, la LISTAB et Cie invitent les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale de bien vouloir partager le contenu du décret adopté en Conseil des ministres.

Par ailleurs, ils invitent les parents d'élèves à la vigilance. Et le SG de la FENAPES de déclarer : « Nous en appelons aux parents d'élèves d'être vraiment très vigilants par rapport à ces produits avec des astuces de conditionnement qui les présentent comme un outil de l'école un marqueur ou un stylo qui peut se trouver dans les sacs de nos enfants et détourner la vigilance des parents mais qui n'est qu'un objet qui est nocif pour leur santé. »

Il faut noter que ce décret vise la modification du décret de 2016 relatif à la loi de 2014 portant étiquetage, conditionnement, usage et vente du tabac au Sénégal. Il serait modifié et adopté lors du Conseil des ministres tenu le 4 octobre dernier. Ce texte accorderait "l'autorisation aux industrielles du tabac de vendre les nouveaux produits tabac émergents" et leur "commercialisation à travers les réseaux sociaux".

En effet, ces produits peuvent donc être utilisés, achetés, consommés par les jeunes sur les réseaux sociaux à travers les services de livraison. C'est pourquoi, Djibril Wélé, secrétaire exécutif de la LISTAB, qui fait référence à la convention de l'OMS sur la lutte Antitabac, préconise : « Il faut aller vers une interdiction totale parce que ces produits-là, il est difficile de les règlementer, parce qu'à chaque fois les industriels peuvent sortir de nouveaux types de tabac »