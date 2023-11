Afrique: Riyad - Le Maroc participe au Sommet extraordinaire arabo-islamique

Riyad — Les Travaux du Sommet extraordinaire arabo-islamique, consacré à l'escalade israélienne dans la Bande de Gaza et à l'action arabo-islamique face à cette situation, ont débuté samedi à Riyad, en Arabie Saoudite, avec la participation du Royaume du Maroc.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assite, est représenté à ce Sommet par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. La délégation marocaine à cette réunion de haut niveau comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Ce Sommet extraordinaire arabo-islamique se tient au lieu du Sommet arabe d'urgence et du Sommet islamique extraordinaire, qui étaient initialement prévus ce samedi.

Font également partie de la délégation marocaine à ce Sommet, l'ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, l'ambassadeur du Maroc à Riyad et représentant permanent du Royaume auprès de l'Organisation de la coopération islamique, Mustapha Mansouri, et le directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Akhrif.