Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - L'établissement doté d'un laboratoire de fabrication numérique

Le laboratoire de fabrication numérique (FabLab), un lieu d'innovation permettant de comprendre et de s'approprier les technologies numériques dans un monde original, collaboratif et de partage, a été inauguré le 10 novembre, à Brazzaville, par l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, en compagnie des responsables de l'Université Marien-Ngouabi.

Le FabLab est le premier atelier construit au sein de l'Ecole nationale supérieure polytechnique au Congo, avec l'appui financier de l'ambassade de France, à hauteur de 8,281 millions FCFA. L'objectif est d'aider les jeunes congolais, notamment étudiants, enseignants et chercheurs dans leurs projets professionnels en leur permettant d'intégrer les pratiques numériques et d'accroître leur employabilité, en développant leur créativité et leurs compétences.

La diplomate française a souligné à cette occasion la notion du travail en réseau, en partenariat et en coopération ainsi que de l'apprentissage. Selon Claire Bodonyi, il n'y a pas de développement économique, de recherche sans ce laboratoire qui est devenu une marque de fabrication internationale.

Pour le président de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Gontron Ondzotto, le laboratoire de fabrication numérique est un espace ouvert qui favorise la créativité et l'innovation, l'accès aux ressources technologiques adéquates, la collaboration entre le monde universitaire et les entreprises, l'éclosion d'une nouvelle génération d'inventeurs et d'innovateurs au sein de la jeunesse congolaise.

A cet effet, il a indiqué que plus de 70% des métiers du futur seront essentiellement axés sur des compétences technologiques.

Notons que le FabLab est l'initiative de l'association Traits d'Union que dirige Levy Hollembet. Pour lui, la fabrication numérique et personnelle doit permettre au plus grand nombre de devenir auteur des technologies. Des FabLab doivent répondre à plusieurs enjeux : aider à incuber des entreprises par la facilitation des prototypages, répondre à des problèmes et enjeux locaux en particulier dans les pays du Sud en s'appuyant sur le réseau international.

Le FabLab s'inscrit dans la dynamique d'innovation impulsée par le gouvernement congolais et appuyée par les partenaires au développement à travers différents programmes.

Levy Hollembet a, par ailleurs, souligné l'importance des pratiques numériques professionnelles, nécessaires aux métiers de demain.