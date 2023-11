Egypte/Congo-Brazzaville: Eliminatoires Coupe du monde féminine U-20 - Le Congo et l'Egypte se neutralisent

Les Diables rouges dames des moins de 20 ans ont fait jeu égal d'un but partout, le 10 novembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat, face à l'Egypte, comptant pour le match aller du troisième tour des préliminaires de la Coupe du monde 2024.

Les chances de qualification de la sélection congolaise pour le quatrième tour ne sont pas encore compromises. Mais le but marqué par l'Egypte à Brazzaville ne donne pas plus d'option aux Congolaises en vue du match retour prévu pour le 19 novembre à Alexandrie. Les Diables rouges dames doivent l'emporter ou faire un nul avec plus d'un but pour se qualifier au tour suivant. « Nous nous sommes retrouvées face à une belle équipe. Nous avons évalué les points forts et les faiblesses de cette équipe et nous allons préparer le match retour en tenant compte de tous ces aspects pour assurer la qualification.

Rien n'est impossible. Nous continuons à croire », a déclaré Berjona Mbemba, coach des Diables rouges, au terme de la première manche. Les retrouvailles dans la même compétition avec la sélection égyptienne, deux ans après, ne se sont pas passées comme les Congolaises espéraient. La blessure de Pauline Mbayo, dès les premières minutes , a été le tournant du match. En l'absence d'une pièce de rechange, les Diables rouges ont eu du mal à exister en première minute en ne proposant que peu d'arguments face aux Egyptiennes très en vue.

Les Diables rouges ont logiquement été menées au score à la 20e minute sur un penalty transformé par Dana Karim Samir Nadda, consécutif à une faute de main dans la surface. C'est à la reprise que la sélection congolaise a présenté un visage plus que séduisant. Les actions dangereuses dans le camp égyptien se sont multipliées. Il a fallu que la gardienne Azza Fouly sorte le grand jeu pour détourner en corner la frappe de Grâce Akouala qui prenait la direction des buts. Elle ne pouvait rien sur la reprise de Merveille Mercie Sita Ndengo à la 55e minute.

Les Diables rouges des moins de 20 ans auraient dû même l'emporter sur le coup franc de Grâce Akouala, à 63e minute. La balle avait franchi la ligne ou pas ? Mais l'arbitre a choisi la dernière option. C'est elle qui a été la mieux placée pour juger ce genre d'action. « Les arbitres sont sur le terrain pour départager les deux équipes. Leur décision prime », a commenté Berjona Mbemba à la conférence de presse d'après match.