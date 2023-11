Congo-Brazzaville: Agroforesterie - Le Congo cède 21 268 hectares à la société Xian He

La convention des deux baux emphytéotiques a été signée, le 10 novembre, à Brazzaville, par la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et le directeur général de la société Xian He, Yong Qing Zhu. D'une durée de trente ans, ce contrat vise la mise en place des plantations forestières industrielles d'eucalyptus et de pins dans les départements de la Lékoumou et du Niari.

Le premier bail concerne deux blocs, celui d'Obili, dans la sous-préfecture de Zanaga, dans le département de la Lékoumou, qui s'étend sur une superficie de 20 216 ha 00 a 00 ca et celui de Malolo, dans la sous-préfecture de Louvakou, dans le département du Niari, étalé sur une superficie de 360 ha 00 a 00 ca de plantations forestières. Le premier bloc fera l'objet d'afforestation et le second mettra l'accent sur l'exploitation et le reboisement. S'agissant du second bail, il comprend un seul bloc, le massif du PK 45, dans la sous-préfecture d'Ignié, dans le département du Pool, d'une superficie de 692 ha 00 a 00 ca qui pour sa part fera l'objet d'une exploitation et d'un reboisement.

Pour ce faire, la société Xian He, bénéficiaire de ladite concession forestière, va investir plus de 20 milliards de F CFA et créer cinq cents emplois directs et permanents. Dans ses activités, elle prévoit, entre autres, la valorisation des sites mis à sa disposition par l'afforestation et le reboisement mais également l'installation des industries de déroulage d'une capacité de cinq à dix mille feuilles par jour ; d'une unité de fabrication de contre-plaqués, de traitement de la résine de pin et d'une menuiserie moderne au PK45 dont les produits seront vendus sur le marché local et international.

Parmi ses différents engagements, Xian He entend faciliter et prioriser l'accès à la ressource bois aux sociétés nationales qui en manifesteront l'intérêt ; conclure un partenariat avec la coordination du Programme national d'afforestation et de reboisement pour la mise en place des plantations et la gestion de la pépinière ; élaborer un plan d'aménagement, dans un délai de trois ans, sous la supervision de l'administration forestière; mettre en place une unité de transformation adaptée pour la transformation des bois de petit diamètre issus de ces plantations ; procéder à la replantation systématique et immédiate des parcelles exploitées, avec l'assistance du Service national de reboisement. Aussi, les massifs mis en place en savane devront faire l'objet de coupe à blanc, pour permettre les opérations de replantation.

« ...avec une possibilité de recruter plus de cinq cents ouvriers, nous privilégierons le recrutement des cadres et techniciens congolais pour soutenir les efforts de la résorption du chômage au Congo. Je puis vous rassurer que notre société apportera sa contribution pour relever les défis communs en urgence, j'ai cité le réchauffement du climat », a indiqué Yong Qing Zhu, directeur général de la société Xian He.

Saluant l'engagement de la société bénéficiaire, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a déclaré : « j'ai la ferme conviction que Xian He mettra tout en oeuvre pour garantir son implémentation optimale, ce, dans le strict respect des lois et règlements de notre pays, et des clauses que nous venons de valider tous ensemble dans le cahier des charges particulier, pour un partenariat que nous voulons gagnant- gagnant ».

Par la même occasion, elle a promis de veiller à ce que ce partenaire remplisse convenablement ses obligations. Ce partenariat, a-t-elle dit, sera dans le viseur du commun des Congolais, d'autant plus qu'il se réfère à deux thématiques qui prennent de plus en plus de l'ampleur à l'échelle internationale : l'afforestation et le reboisement.