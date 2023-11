Angola: Joe Biden pourrait rencontrer João Lourenço

Luanda — Le Président nord-américain, Joe Biden, a évoqué jeudi, à Washington DC, la possibilité de s'entretenir avec son homologue angolais, João Lourenço.

Selon Biden, qui répondait à une question de la correspondante de la Télévision Publique d'Angola, il ne sait toujours pas quand cette réunion pourrait avoir lieu.

"Je ne sais pas quand, mais je suis sûr que je le rencontrerai", a-t-il déclaré.

Interrogé sur un message adressé au peuple angolais concernant le 48ème anniversaire de l'Indépendance nationale, commémoré le 11 novembre, le Président a répondu : " les Angolais doivent être très fiers".

"Très, très fiers. Et ils construiront un Angola qui deviendra l'un des leaders économiques en Afrique. Nous devons accélérer l'économie", a conclu le Président nord-américain.

L'Angola et les États-Unis ont signé en 2010 un accord de partenariat stratégique et coopèrent dans plusieurs domaines, en mettant l'accent sur le commerce, les finances, l'énergie, l'industrie manufacturière, la sécurité, la santé et la justice.

L'Angola exporte du pétrole et des diamants vers les États-Unis et achète de ce pays des vivres, des équipements pour le secteur pétrolier et diverses machines.

L'Angola est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, principalement en raison de ses exportations de pétrole. VIC/LUZ