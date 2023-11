Maroc: Le 14ème Festival Issni N'Ourgh du film amazigh à Agadir

La 14ème édition du Festival Issni N'Ourgh International du film amazigh (FINIFA), aura lieu du 7 au 11 décembre prochain à Agadir.

Cette édition du FINIFA se distingue par l'organisation d'une compétition des films amazighs et une compétition internationale avec la participation de plus de 40 films, mêlant films amazighs et productions internationales, indique un communiqué de l'association du FINIFA.

Deux jurys, composés de personnalités de renom à l'échelle nationale et internationale, décerneront plusieurs prix lors de l'Issni N'Ourgh.

Le festival sera également le théâtre de rencontres professionnelles et culturelles au cinéma Sahara, à la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines, et dans les nouvelles plateformes culturelles de la région de Tiznit.

Cette édition revêt une importance particulière, étant organisée un mois avant les célébrations officielles du Nouvel An amazigh, récemment officialisé par SM le Roi Mohammed VI, note la même source.

Cet événement est organisé en partenariat avec la commune d'Agadir et avec le soutien de la région de Souss-Massa et du Centre cinématographique marocain.