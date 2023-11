Afrique: L'Afrique doit résoudre ses problèmes et poursuivre son indépendance économique, selon l'ambassadeur Assoumani

<strong>Addis Ababa — Les Africains doivent résoudre leurs problèmes et il est temps que l'Afrique se libère économiquement, a souligné l'ambassadeur des Comores en Éthiopie, Youssouf Mandoha Assoumani.

L'Union des Comores assure la présidence de l'Union africaine (UA), dont le président Azali Assoumani a assumé la présidence à l'ouverture du 36e sommet de l'UA qui s'est tenu à Addis-Abeba le 18 février 2023.

Au cours du 36e sommet de l'UA, le président Assoumani et président de l'UA a déclaré qu'il s'acquitterait de sa responsabilité avec une responsabilité continentale et une passion africaine.

L'ambassadeur des Comores et représentant permanent auprès de l'UA, Youssouf Mandoha Assoumani, a rappelé la décision audacieuse de l'Éthiopie de résoudre le conflit dans le nord du pays et a ajouté que "l'Éthiopie est un exemple concret et frappant à cet égard".

Récemment, le gouvernement éthiopien a publié une déclaration à l'occasion du premier anniversaire de la signature de l'"Accord pour une paix durable par une cessation permanente des hostilités"

La déclaration souligne que "le gouvernement a fait preuve d'un engagement inébranlable dans la mise en oeuvre de l'accord en prenant un certain nombre de mesures audacieuses et décisives pour instaurer la confiance et consolider la paix".

En ce qui concerne la résolution des problèmes africains par les Africains, l'ambassadeur Assoumani a réaffirmé que les Africains doivent résoudre leurs propres problèmes et il a félicité l'Éthiopie pour ses efforts visant à résoudre le conflit avec ses compatriotes africains.

Il a affirmé qu'en renforçant les partenariats entre les pays africains, tous les problèmes africains peuvent être résolus par les Africains.

L'UA s'est efforcée d'harmoniser les droits des différents pays africains afin que les Africains puissent avoir une position approximative, a-t-il déclaré.

"Même si les 55 pays africains ont leurs propres lois nationales, nous essayons de les harmoniser afin d'avoir des positions communes. Au sein de l'UA, nous essayons d'établir des positions communes dans de nombreux domaines. Par exemple, en ce qui concerne la justice climatique, nous essayons de parvenir à une position commune selon laquelle notre continent est victime du changement climatique, car les pays occidentaux sont ceux qui contribuent le plus à la pollution".

L'ambassadeur a également déclaré que la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est l'un des projets phares de l'Union africaine.

Si l'Afrique a été libérée sur le plan politique, il est maintenant temps de la libérer sur le plan économique, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'Agenda 2063 et l'AFCTA sont les meilleures initiatives pour ouvrir la voie à l'indépendance économique.

La construction d'infrastructures routières et le silence des armes favorisent les efforts visant à libérer le continent de sa dépendance économique, a déclaré l'ambassadeur.

" L'AFCTA facilite le commerce entre les pays africains et augmentera également le taux de circulation des biens et des services. C'est une grande opportunité pour l'Afrique, et je pense que c'est une bonne initiative", a-t-il noté.