Ile Maurice: Game over pour Bradley Cousine

Il parvenait toujours à s'en sortir. Mais comme dit l'adage, 100 jours pour le voleur et un jour pour le maître. Et mardi, après avoir monté une opération afin de le traquer, les hommes du Sergent Arnasala, du «Field Intelligence Office» du Nord, ainsi que les hommes de la Criminal Investigation Division de Piton, ont fini par mettre la main sur Bradley Cousine. Ce dernier, âgé de 27 ans, qui aurait perpétré plus d'une trentaine de vols en seulement deux mois, a été arrêté.

Bradley Cousine, qui réside à Bois-d'Oiseau, est connu des services de police. En deux mois, il aurait commis 31 vols, des cas qu'il aurait avoués. Mais les enquêteurs soupçonnent qu'il en aurait commis d'autres. Son interrogatoire reprendra dans les jours qui suivent. Selon les premiers éléments de l'enquête, son mode opératoire serait le suivant : il s'introduirait dans les garages pour emporter des motos, ou il briserait les vitres des voitures pour faire main basse sur les biens qui s'y trouvent. Mardi, quelques heures avant son arrestation, il avait fait éclater les vitres d'une voiture appartenant à un ingénieur d'Air Mauritius et avait emporté 1 000 euros et Rs 6 000. Il aurait aussi endommagé une autre voiture appartenant à l'ingénieur, mais n'aurait rien trouvé à voler. Les deux voitures étaient garées dans la cour de la victime. Le même jour, en se réveillant, l'ingénieur a signalé l'affaire à la police.

Bradley Cousine était recherché depuis deux mois, car il est soupçonné d'avoir commis plusieurs vols dans les régions nord et est du pays. Mais il parvenait toujours à se faufiler entre les mailles de la police. Mardi, après avoir reçu des informations à son sujet, les hommes du sergent Arnasala ont monté une opération dans plusieurs points stratégiques de la région de Sainte-Croix. C'est ainsi qu'après une heure, le suspect s'est présenté aux environs de la route Nicolay, Sainte-Croix, à bord d'une motocyclette de la marque Suzuki qui n'avait pas de plaque d'immatriculation.

Les enquêteurs l'ont interpellé, mais le suspect a réussi à prendre la fuite en prenant la direction de Batterie-Cassée. Les policiers l'ont poursuivi et ont finalement réussi à l'appréhender. Plusieurs toxicomanes ont tenté de s'en prendre aux enquêteurs. Le suspect a été conduit au poste de police d'Abercrombie, où il a été longuement interrogé. Une fouille a également été effectuée sur lui, et les enquêteurs ont retrouvé les clés appartenant à la moto, dont le vol avait été signalé à Rivière-du-Rempart. Bradley Cousine aurait avoué avoir volé la moto à Amitié. La somme de Rs 29 450 ainsi que 630 euros ont également été retrouvés sur lui.

Le jeune homme a été confronté à plusieurs cas de «larceny breaking» répertoriés dans la région de Beau-Climat, à Amaury, et il aurait avoué son implication dans 30 autres cas de vol, soit 17 à Rivière-du-Rempart, trois au poste de police de Goodlands, cinq à Brisée-Verdière et cinq à Lallmatie. La police soupçonne qu'il aurait commis d'autres vols et poursuivra son interrogatoire dans les jours à venir. Il a été conduit au bureau de la CID de Piton où il a été placé en détention. Il a comparu en cour mercredi et a été reconduit en cellule policière.

Un homme soupçonné d'être son complice a été arrêté et interrogé. Mais ce dernier, Jonas Rodney, âgé de 30 ans, habitant également Bois-d'Oiseau, a nié les faits qui lui sont reprochés, mais il aurait été formellement identifié par le principal suspect. Il a été placé en détention.