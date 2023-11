Ile Maurice: Les primes de l'assurance auto en mode turbo

La scène économique des derniers mois a été marquée par une instabilité qui a eu des répercussions notables sur le secteur de l'assurance auto. Les primes, autrefois stables, ont subi une flambée allant de 3 à 5 %, voire jusqu'à 8 % dans certains cas. Le coût croissant des réparations automobiles, en particulier la main-d'oeuvre qui a enregistré une hausse de 3,2 %, l'augmentation des prix des pièces détachées ainsi que la dépréciation de la roupie sont autant de facteurs qui contribuent à cette hausse. Cependant, ce qui est plus frappant, c'est que bon nombre de conducteurs ne prennent conscience de ces augmentations qu'au moment crucial du renouvellement de leur prime.

Alors que les augmentations étaient autrefois modestes, oscillant entre 1 et 2% en 2019, l'année 2023 a apporté des hausses moyennes situées entre 3 et 5%. Ce qui suscite inévitablement des interrogations sur ce qui attend les conducteurs en 2024. Ce qui est clair, c'est que si les primes d'assurance auto sont une nécessité pour circuler sur les routes, leur tarif ne reste pas immuable. Le fait que certaines pièces détachées deviennent plus rares et que les constructeurs ajoutent constamment de nouveaux équipements technologiques souvent onéreux à leur véhicule finit par se répercuter sur les coûts associés à la réparation des véhicules endommagés à la suite d'un sinistre. Le coût des réparations ainsi que des pièces détachées a définitivement un rôle à jouer dans cette majoration.

Vashish Ramkhelawon, secrétaire général de l'Association des assureurs de l'île Maurice, confirme que le prix des assurances auto a bel et bien augmenté. «C'est un marché libre et au niveau de l'association, nous ne contrôlons pas les prix. Une chose est sûre, les primes ont augmenté et chaque compagnie d'assurance a ses propres tarifs. Déjà après le Covid, les prix avaient augmenté avec la dépréciation de la roupie et tous les autres facteurs économiques. Là, avec l'augmentation des frais de réparation et les risques, les tarifs vont continuer à augmenter», souligne Vashish Ramkhelawon.

Il souligne qu'en se basant sur le prix du marché et le prix des pièces détachées, les compagnies d'assurance vont chacune déterminer leur prime. Ces réalités économiques ont inévitablement été absorbées par les coûts des assurances, prenant de nombreux conducteurs au dépourvu lorsqu'ils se sont retrouvés face à des ajustements tarifaires conséquents.

Facteurs de risques

Une autre partie non négligeable des raisons pour lesquelles les compagnies d'assurance auto sont susceptibles d'augmenter le montant des cotisations est associée aux catastrophes naturelles auxquelles peuvent faire face leurs assurés. On peut compter parmi les catastrophes naturelles l'ensemble des événements pouvant causer des dommages à un véhicule motorisé. Les assureurs augmentent alors le tarif des cotisations sur le contrat de leurs clients afin de ne pas être pris de court face à l'augmentation des tarifs associés aux réparations des automobiles. Le constat amer qui émerge de cette réalité économique est que de nombreux conducteurs ne sont pas informés des fluctuations de leur prime d'assurance avant de devoir la renouveler.

Les assureurs ajustent les coûts des primes en réaction à de nouveaux facteurs de risques ou de dépenses, souvent sans que les assurés n'en soient conscients. Ainsi, ils se retrouvent face à des hausses parfois substantielles, découvertes uniquement lors du renouvellement de leur contrat d'assurance. La transparence sur les facteurs qui influencent les coûts devient cruciale, car cela permet aux conducteurs de mieux anticiper et de négocier des réductions tarifaires. «Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer pour quelles raisons la prime d'assurance auto des conducteurs a augmenté. Parmi toutes ces raisons, il est nécessaire de prendre en compte la hausse du nombre de risques, la hausse du nombre d'accidents de la route, l'augmentation du prix des réparations des voitures. En principe, votre assurance auto ne peut pas augmenter sans raison. Par contre, si votre contrat inclut une clause de révision, votre assureur peut augmenter votre prime sans vous prévenir. De même, si votre contrat prévoit un calcul du prix en fonction du risque assuré, votre prime d'assurance peut augmenter sans que vous ne soyez prévenu en cas d'aggravation du risque», explique un responsable d'assurance auto chez Sicom.

De nombreux agents d'assurance concèdent que la tâche de vendre des assurances ou d'attirer de nouveaux clients devient un défi de taille. Les conducteurs, souvent pris au dépourvu par ces hausses significatives, expriment leur mécontentement face à des primes de plus en plus onéreuses. Le dilemme se pose également pour ceux envisageant de changer de compagnie d'assurance. Les primes élevées font que même en optant pour une nouvelle assurance, les conducteurs peuvent se retrouver à payer davantage qu'auparavant, créant ainsi une frustration croissante au sein de la clientèle. Les primes pour les voitures neuves semblent converger vers celles des véhicules plus anciens. Cette uniformisation des tarifs, indépendamment de l'âge du véhicule, suscite des interrogations quant à sa logique.