Ile Maurice: L'écurie Narang en roue libre

Elle a tout écrasé sur son passage. Avec huit entrées pour le compte de cette 38e journée, l'écurie Narang s'est offert cinq des neuf épreuves au programme, dont l'épreuve phare, remportée par Your Pace Or Mine.

Moins à son affaire face à Bless My Path en septembre dernier, le bai brun de l'écurie Narang s'est racheté au terme d'un "pillar to post" sous la conduite d'Alvino Roy. Il a facilement précédé Special Blend au but pour signer son cinquième succès sur notre turf.

L'apprenti Roy était également de la fête un peu plus tôt dans la journée quand il mena la jument New Abbey à la victoire dans la troisième épreuve aux dépens du favori Vartacus. Il s'est offert un rare hat trick au Champ-de-Mars par l'entremise d'Arnica Montana, qui a fait cavalier seul dans l'épreuve de clôture.

L'épreuve d'ouverture est aussi tombée dans les filets de l'écurie Narang avec Gonnabealright, tout comme la huitième course avec Brabanzio. Mis en orbite par le jockey Allyhosain, ce produit de l'étalon Querari a signé sa troisième victoire consécutive au Champ-de-Mars. Malgré un parcours compliqué en épaisseur, Brabanzio s'est montré intraitable au finish. Il a permis à Jameer Allyhosain de réaliser un hat trick pour la journée.

Du côté de l'écurie Rameshwar Gujadhur, Elmo, dans la cinquième course s'est vite remis de son revers face à Captain Mike à sa dernière incursion. Il a fait respecter son statut de favori face à Desert Boy et Footy Goal. Il ne s'est pas imposé sous une pluie battante, mais Hardfallingrain s'est révélé une fois de plus infranchissable pour ses adversaires. Une fois que l'alezan s'est emparé facilement du commandement, il fallait se montrer très costaud pour le remonter. Le premier des battus se nomme Swagger Jagger.

L'écurie Mahadia, actuel leader au classement, maintient, elle, la cadence. Cet après-midi, ce sont deux nouvelles victoires qui sont tombées dans son escarcelle par l'entremise de son titulaire Michel Platini de Oliveira. Le Brésilien n'a ainsi point commis d'erreur avec San Andreas dans la deuxième course. Le cheval a malgré tout dû puiser dans ses réserves pour venir à bout d'un Lock Down bien combatif sous la conduite de l'apprenti Ecroignard.

Le doublé intervint par Menelaus, lauréat de la quatrième épreuve. Malgré sa ligne extérieure, le jeune élément de l'écurie Mahadia s'est retrouvé miraculeusement dans le dos des animateurs. Mais c'est au courage qu'il est allé chercher son premier bouquet chez nous, la faute à un Duke's Domain bien accrocheur sous la selle de Donohoe.