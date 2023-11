Ile Maurice: Les arrestations se poursuivent

Jeudi, la Major Crime Investigation Team a, une nouvelle fois, fait appel à Jameer Yeadally, le conseiller du ministre des Administrations régionales, Anwar Husnoo. Celui-ci est arrivé au Casernes centrales en compagnie de son avocat, Me Assad Peeroo. Alors que trois policiers ont confirmé que Jameer Yeadally était bel et bien présent à La Citadelle le soir de l'incident, ce dernier a affirmé qu'il y était en tant que lanceur d'alerte. Il a expliqué aux hommes de l'assistant surintendant Ghoorah qu'il avait reçu des informations à l'effet qu'il y aurait un dérapage lors de ce concert et qu'il s'y est rendu afin d'informer les policiers et de rapporter l'incident à son ministre.

Les enquêteurs ont toutefois du mal à comprendre pourquoi Jameer Yeadally ne s'est pas rendu directement à la police mais a préféré se rendre à La Citadelle après avoir reçu de telles informations. Il a expliqué qu'il n'a rien à voir avec les dérapages. Il a été autorisé à rentrer chez lui mais doit rester disponible pour les besoins de l'enquête.

Au cours des derniers jours, deux des suspects, à savoir Irfaan Meerun et Anas Ruksheed Lallmohamed, ont été relâchés sous caution. Cinq autres, Ajmal Aniff Imrit, Muzaffar Raeez Salauroo, Soowan Dorabally, Anfaal Khodadin et Mohammad Imteeaz Tourabally, ont été transférés à la prison centrale de Beau-Bassin après que le juge a rejeté leur demande de remise en liberté. Les 19 autres suspects que sont Walid Delbar, Yousouf Mungroo, Sheik Khan Peerally, Yul Ruhomally, Sheezad Seeroo, Anwar Lallmohamed, Shakeel Choomka, Noormohamed Damry, Mohamed Mujahidin Ruhomatally, Djibrail Munsoo, Tawqeer Munsoo, Ramatoolah Hossen, Noormohamed Ali Hossenny, Ali Jameerkhan Batchkhan, Muzzamil Lallmohamed, Zayd Jeenathally, Umar Jeenathally, Nasseer Nauthoo et Akram Chotoye, sont toujours en cellule policière.

%

Les enquêteurs sont à la recherche d'autres suspects. Ils ont obtenu des informations selon lesquelles certains de ceux qui étaient présents pour la préparation de la marche pacifique, qui allait se tenir le lendemain, se sont rendus au concert. Certains d'entre eux, portant des cagoules, armés de sabres et de matraques, ont traumatisé ceux présents en lançant des injures.

La liste des suspects arrêtés jusqu'à l'heure par la police

Jusqu'ici, il y a eu 26 arrestations dans le sillage des violences perpétrées lors du Gran Konser à la Citadelle dans la nuit du 26 octobre. Découvrons-les.

Il y a le Train Captain Imteeaz Tourabally, 38 ans, qui vit à Port-Louis. Jusqu'à présent, il avait un casier judiciaire vierge. Fiancé, il habite avec ses parents âgés. Cet employé du Metro Express Ltd serait apprécié de la localité où il vit. Il a même été élu Mr Plaine-Verte.

Anfaal Khodadin, 35 ans, chauffeur de camion, a été positivement identifié par les policiers de service au fort cette nuit-là. Il a été vu se hissant sur la scène et endommageant les instruments de musique. Ajmal Imrit, 23 ans, vit à Trèfles. Irfaan Meerun, 27 ans, habite à Vallée-Pitot. Il est marié et père de trois enfants. Un de ses proches dit qu'il mène habituellement une vie tranquille.

Zayd Jeenathally, 30 ans, qui est à son compte, habite Plaine-Magnien, de même que son frère Umar. Les deux frères ont été les derniers à avoir été arrêtés et ils doivent encore donner leur version des faits. Il en va de même pour Muzzamil Lallmohamed, 19 ans, coiffeur de profession.

Noor Ally Hosanee, 26 ans, habitant de Vallée-Pitot, a admis être parti au Champ de Mars pour assister à une assemblée avant de se rendre à La Citadelle. Il est propriétaire d'un cold storage à Port-Louis.

Raeez Salauroo, 38 ans, est un habitant de Stanley, Rose-Hill. Il a été identifié par un sergent qui dit l'avoir vu sur le podium de la Citadelle en train de saccager des instruments de musique. Cet informaticien n'est pas inconnu des services de police car il a déjà été arrêté en 2006.

Zameer Batchkhan, 38 ans, est originaire de Terre-Rouge. Il a été mis en cause par un autre protagoniste présent lors d'une assemblée au Champ de Mars où il a été question de faire du désordre lors du concert de la Citadelle qu'il croyait organisé par une communauté.

Ramatoolah Hossen, 43 ans, vit à Stanley alors que Sooltan Sorabally habite Camp-Levieux. Ce dernier a été identifié par un policier qui l'accuse d'avoir fait une scène et d'avoir perturbé le concert.

Les autres interpellés sont Djibrail Sorabally, 23 ans, Tawqeer Munsoo, 21 ans, de Camp-Levieux. Anas Ruksheed Lallmahomed fait aussi face à une accusation provisoire de damaging property by band. Djbrail Munsoo et Whalid Delbar ont également été appréhendés. Shehzad Seeroo est soupçonné d'être le ringleader dans cette affaire. Il vit à Terre-Rouge et a été formellement identifié par un policier. Yousouf Mungroo, 40 ans, soudeur, habite aussi Terre Rouge alors que Sheik Khan Peerally, 29 ans, travaille comme planton et habite Plaine Verte. Shakeel Choomka, 28 ans, est à son compte. Le suspect Akram Chotoye, 29 ans, habite Vallée-Pitot. Nasseer Nauthoo, Anwar Lallmohamed, Noormohamed Ruhomatally et Noormohamed Damry complètent ce tableau.