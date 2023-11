Afrique: Des transactions d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars enregistrées après trois jours de l'IATF2023

(De gauche à droite) Denys Denya Denys Denya, vice-président exécutif, Finances, administration et services bancaires, à Afreximbank, et Mehluli Mpofu, directeur général de CABS. services bancaires, à Afreximbank, et Mehluli Mpofu, directeur général de CABS lors de la signature

Le bilan à mi-parcours de l’IATF 2023, le marché de la Zlecaf, peut-être jugé positif pour Afreximbank qui, en trois jours d’événement a enregistré des transactions d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars américain pour le développement d’initiative qui militent pour le commerce intra-africain. Cette somme peut augmenter avant la fin de ces assises du Caire prévue le 15 septembre 2023.

(Envoyé spécial) – Le commerce intra-africain estimé à 16% devrait prendre un coup d’accélérateur vue le nombre record de conventions de partenariat signées après le troisième jour de l’édition 2023 de la Foire commerciale intra-africaine (IATF2023).

La Banque africain d’import-export (Afreximbank) a enregistré la signature d'accords de financement et d'autres accords d'une valeur de plus d'un milliard de dollars avec plusieurs entités commerciales de premier plan du continent.

L’institution panafricaine a signé un accord de facilité de financement de 150 millions de dollars US avec la United Bank for Africa PLC. Ceci, dans le cadre du Programme de financement du commerce pour l'ajustement à la crise ukrainienne pour l'Afrique.

Selon les équipes d’Afreximbank, cette enveloppe sera utilisée pour financer le commerce et les transactions liées au commerce en soutien aux clients d'UBA pour faciliter le financement accru des entreprises commerciales dans divers secteurs de l'économie nigériane afin d'atténuer les effets néfastes de la crise russo-ukrainienne.

La même source estime que cette facilité devrait renforcer la confiance dans le règlement des transactions commerciales internationales pour les importations stratégiques.

%

Dans la même veine, renseignent les équipes du Pr Benedict Oramah, un autre accord de facilité, d'un montant de 10 millions de dollars, a été signé avec FDH Bank Malawi pour soutenir le financement du commerce au Malawi.

Avant d’ajouter que dans le cadre d'un accord de facilité avec la Banque Commerciale du Burundi (Bancobu), Afreximbank fournira des limites de facilitation du commerce de 55 millions de dollars à la Bancobu pour soutenir l'importation de produits essentiels, tels que les produits pétroliers, qui sont importants pour le commerce et le secteur manufacturier du Burundi.

Elle a également signé un accord en vertu duquel elle fournira une facilité AFTRAF de 40 millions de dollars à la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB) pour soutenir le financement du commerce au Burundi.

Sans oublier la feuille de conditions pour un financement d'investissement intra-africain de 141 millions de dollars signée avec Exodus and Company.

L’engagement remarqué du Burkina Faso

Toujours dans sa dynamique de développer les corridors commerciaux en Afrique, la Banque a signé une autre feuille de conditions pour une facilité d'investissement pour le commerce intra-africain de 140 millions d'euros a été signée avec Ora SPV/Vista Group pour des fonds à déployer au Burkina Faso.

La même source y greffe ajoute que la Banque a également signé une feuille de conditions avec ADI SPV/Vista Bank pour une facilité de 113 millions d'Euros à déployer dans ce pays des Hommes Intègres. Last but not least.

Cette troisième Foire de la Zlecaf a aussi enregistré la signature d’un contrat entre Afreximbank et Lilium Gold pour une facilité de crédit de 75 millions de dollars US pour un investissement stratégique qui améliorera de manière significative l'infrastructure minière du Burkina Faso grâce à l'acquisition des mines d'or de Boungou et de Wahgnion.

La source qui a donné l’information confie que la Banque a également signé une feuille de conditions avec Sapro Mayoko pour un projet de développement d'une mine de minerai de fer au Congo, d'un montant de 96 millions de dollars.

Elle évoque le protocole d'accord signé avec le Centre international de recherche sur l'intégration régionale et le commerce (ICRITR).

En plus de la lettre de mandat nouée pour fournir des services de conseil financier au gouvernement de l'État d'Anambra au Nigeria pour une facilité estimée à 200 millions de dollars US.

S’y ajoutent l’accord signé avec Central Africa Building Society (CABS), la plus grande société de construction du Zimbabwe, pour fournir une ligne de crédit de 40 millions de dollars US afin d'aider à renforcer les capacités de centaines de petites et moyennes entreprises (PME).

Un accord avec Arise IIP pour la mise en œuvre de projets de centres d'assurance qualité africains (AQAC) au Bénin et au Gabon a été signé.

La Banque a également annoncé la conclusion d'accords de coopération avec l'Agence nationale de promotion des investissements des Comores (ANPI - Invest in Comoros), l'Alliance du secteur privé du Kenya (KEPSA) et l'Association des fabricants du Kenya (KAM), visant à accélérer le commerce et les investissements intra-africains.