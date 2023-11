Algérie: Le militantisme de la femme algérienne thème d'une conférence nationale à Alger

ALGER — Le militantisme de la femme algérienne durant la Glorieuse guerre de libération nationale et sa contribution au processus de construction et d'édification national a été au centre d'une conférence organisée, samedi à Alger, par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Présidant la conférence placée sous le thème "Militantisme de la femme algérienne: de la guerre de libération au processus d'édification", en présence de membres du Gouvernement, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a rappelé la lutte de la femme algérienne aux côtés de ses frères moudjahidine et ses sacrifices durant la Glorieuse guerre de libération nationale pour l'affranchissement du pays du joug colonial, une lutte perpétuée par la suite à travers sa contribution au processus de construction et d'édification.

Dans ce contexte, la ministre a mis en exergue les différents exploits et acquis réalisés par la femme algérienne dans divers domaines, d'autant que cette dernière a investi plusieurs créneaux et occupé plusieurs postes.

Mme Krikou a affirmé, dans ce sens, le grand intérêt voué par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la protection et à la promotion du rôle de la femme dans la société, rappelant les dispositions prises pour renforcer sa contribution au processus de développement.

Elle a cité, en outre, les mécanismes visant à renforcer les activités de la femme et à encourager l'initiative féminine, notamment dans les zones rurales, et ce dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat féminin, à travers le lancement de divers programmes et mécanismes.

A cette occasion, Mme Krikou a félicité l'écrivaine et femme de lettres, Zhour Ounissi pour sa récente distinction, mettant en avant son parcours intellectuel et professionnel.

La rencontre a été ponctuée par des ateliers, animés par des cadres représentant divers secteurs avec pour thème le rôle de la femme algérienne, ses exploits et réalisations accomplies dans plusieurs domaines et les efforts de l'Etat pour l'autonomisation de la femme et son accompagnement à l'effet de renforcer sa contribution au processus de développement.

En marge de la conférence, une exposition a été organisée dans le but de mettre en exergue les efforts consentis par les différents secteurs en matière de prise en charge et d'accompagnement de la femme, outre un espace réservé aux femmes artisans pour leur permettre d'exposer leurs produits et de mettre en valeur leurs talents.