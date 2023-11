Congo-Brazzaville: Développement agricole - 509 groupes de producteurs dotés de matériel et d'intrants

Le Projet d'appui à l'agriculture commerciale (Pdac) a doté, le 11 novembre, cinq cent neuf groupes de producteurs et particuliers répartis sur l'ensemble du territoire dont soixante-huit pour Brazzaville et le département du Pool, de matériel, d'équipements et d'intrants divers.

D'un montant global de deux milliards FCFA, les équipements composés notamment des abreuvoirs, des arrosoirs, des fils barbelés, des grillages, des broyeurs mécaniques, des tourniquets, des motoculteurs et motopompes ont été livrés par la Trading Congo, une société de droit congolais pour un montant de 250 millions FCFA.

Cette dotation est faite conformément au plan de résilience adopté par le gouvernement pour faire face aux effets de la pandémie de covid-19 et s'inscrit dans le cadre des activités menées par le Pdac cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. « Cet appui du Pdac s'ajoute au financement déjà réalisé qui s'élève aujourd'hui à 15 milliards FCFA depuis sa mise en vigueur, lequel a permis à près de 12 000 acteurs agropastoraux et halieutiques de réaliser leurs plans d'affaires », a rappelé le coordonnateur du projet, Isidore Ondoki.

Il a indiqué que d'autres acteurs agropastoraux du Centre maraîcher de Nsoungui, situé à Mayanga, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, ont également reçu du matériel d'élevage composé de dix truies, d'un verrat, de plus de sept tonnes d'aliments de bétail et des produits vétérinaires livrés cette fois-ci par la société CP Sarlu, attributaire d'un marché de plus de 300 millions FCFA.

Dans le cadre de cette même opération, les sociétés CP Sarlu et Trading Congo vont se déployer dans tout le territoire national pour offrir le même matériel auprès de cinq cents autres bénéficiaires des plans d'affaires de résilience.

Par ailleurs, en attendant la fin de ce projet fixée au 31 décembre prochain, le Pdac s'emploie à donner un nouveau coup de pouce aux agriculteurs impactés par la covid-19 et participe, par la même occasion, au renforcement des capacités de producteurs en vue d'une meilleure offre des produits agricoles en République du Congo. Le but étant de réduire tant soit peu la forte dépendance du pays aux importations des denrées alimentaires dont le coût est estimé à plus de 600 milliards FCFA par an.

Depuis son lancement, en 2016, le Pdac a entrepris un vaste chantier de réhabilitation des pistes de desserte agricole. A travers l'ensemble des départements du pays, le projet a réhabilité et entretenu plus de 1600 km de pistes rurales et 248 km des voies d'eau ont pu être réalisés dans la Likouala et la Cuvette.

Toujours en lien avec ces activités, le centre agropastoral de Tandou Binzenze, situé dans le district de Tchiamba Nzassi, a été officiellement inauguré le 29 septembre dernier dans le département de Pointe-Noire. Ce centre accueille près de 120 acteurs agropastoraux regroupés en quatorze groupements qui ont reçu des semences, des engrais et du matériel agricole pour les maraîchers, des porcs et porcins pour les éleveurs.

Ceux-ci se sont engagés à préserver cet espace dédié au développement de leurs activités et à augmenter la production afin d'alimenter la ville de Pointe-Noire et ses environs, mais aussi d'autres localités du pays en produits agricoles de qualité.