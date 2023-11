Ile Maurice: Le combat militant de Dev Virahsawmy en images

Dev Virahsawmy, qui est mort dans la nuit de mardi à mercredi, était un homme aux multiples facettes. Nous retraçons ici quelques étapes de son combat militant en images. Des clichés extraits de l'album personnel de son ami, Alain Laridon, politicien et ancien ambassadeur de Maurice au Mozambique, qui a été de tous ses combats.

Quand Dev Virahsawmy a quitté le Mouvement militant mauricien, lui et quelques camarades dont Alain Laridon, ont formé le Mouvement militant mauricien socialiste progressiste (MMMSP) et tous les mois, ils organisaient un débat sur la géopolitique. Voici, de gauche à droite, Raj Virahsawmy, Pradeep Sooroojbally, Alain Laridon et Dev Virahsawmy, animant un débat sur l'Afrique australe à la salle Louis L'Echelle, démolie depuis.

En août 1979, c'est la grève générale et le MMMSP qui soutient la General Workers Federation, organise un grand meeting auquel assistent 20 000 personnes, notamment des travailleurs de l'industrie sucrière et du port. Sur l'estrade (de g. à dr.) se trouvent Sydney Savrimootoo, Kader Bhayat, Lutchmeeparsad Ramsewak, président de la GWF, Paul Bérenger, Bidianand Jhurry et Alain Laridon. Cette grève dure 15 jours. Elle est suivie par une grève de la faim.

C'est le deuxième jour de la grève de la faim des membres de l'exécutif de la GWF et des fondateurs de la Fédération des Travailleurs Unis que sont Dev Virahsawmy et Alain Laridon. Sur la photo, on les voit l'un à côté de l'autre, suivis de Bidianand Jhurry et de Lutchmeeparsad Ramsewak. Devant eux, Ram Seegobin a le visage tourné et discute avec d'autres camarades. Ils restent quatre jours sans s'alimenter et le cinquième jour, le gouvernement capitule.

Sur cette photo, Dev Virahsawmy et Alain Laridon quittent la cour de Port-Louis après avoir payé une amende de Rs 400 chacun pour désobéissance. Ils avaient refusé de payer le ticket d'autobus qui avait augmenté et ont été verbalisés et appelés en cour pour payer l'amende.

En 1978, c'est la désobéissance civile générale et il n'y a pas âme qui vive sur les routes. Les membres du MMMSP cherchent une salle de réunion et personne, à part feu le père Henri Souchon, ne veut les aider. Le prêtre leur ouvre les portes du centre social Marie-Reine-de-la-Paix. De gauche à droite, les membres de l'état-major du MMMSP, soit Showkutally Soodhun, Alan Ganoo, Alain Laridon, Dev Virahsawmy et Gian Mahadea, animent leur réunion dans cette salle jouxtant la cure de l'église de l'Immaculée conception.

En 1977, la princesse Alexandra vient à Maurice pour la deuxième fois. Elle sera notamment reçue à l'université de Maurice. Le MMMSP qui s'oppose à cette visite, décide de manifester sur le campus du Réduit. L'ironie est que parmi les cadres de l'UOM qui vont recevoir la princesse se trouve Loga Virahsamy, l'épouse de Dev, qui est, à l'époque, cadre au sein de l'administration universitaire.