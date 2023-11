Sénégal: Cadre de vie - Une opération de désencombrement et de nettoiement à Dakar-Plateau

Dakar — Une opération de désencombrement et de nettoiement du centre-ville de Dakar a démarré, vendredi, à l'initiative du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, a constaté l'APS.

La mairie de Dakar-Plateau participe à cette opération, dont le coup d'envoi a été donné depuis le marché Sandaga.

Cette initiative fait partie des activités de la Journée mensuelle de nettoiement, appelée également "besup setal", une initiative du gouvernement.

Elle a été lancée en présence du maire Alioune Ndoye et du sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo.

L'opération consiste à "enlever, à l'aide de moyens lourds et du petit matériel, les épaves de voitures et tout ce qui encombre la voie publique", a expliqué M. Sow.

Il s'agit en même temps de "débarrasser les artères de Dakar-Plateau des déchets et des débris encombrants", a-t-il ajouté.

C'est bien de lancer une telle opération pour une durée de quelques jours, mais le plus difficile reste d'en assurer le suivi nécessaire et la pérennité, a souligné le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.

Il dit avoir demandé à la Société nationale de gestion intégrée des déchets de prendre les dispositions nécessaires à la pérennité de l'initiative, en relation avec la mairie de Dakar-Plateau et les autorités administratives de Dakar.

"L'objectif de cette opération n'est pas de détruire des biens appartenant à autrui et se trouvant sur la voie publique. Il ne s'agit pas non plus de faire perdre des emplois à qui que ce soit, mais de redonner au centre-ville de [...] Dakar-Plateau son lustre d'antan, de rendre la circulation fluide et d'offrir aux Dakarois un bon cadre de vie", a précisé Abdoulaye Saydou Sow.

"Avoir un cadre de vie sain est un droit garanti par la Constitution", a-t-il fait valoir.

Selon M. Sow, le ministère va mener une concertation avec les dirigeants des associations de commerçants de Dakar et les délégués d'autres secteurs d'activité concernés, dans le but de trouver "des solutions adéquates" aux problèmes auxquels sont confrontés les occupants de la voie publique victimes des opérations de cette nature.

Cette concertation aura lieu dans le cadre du programme gouvernemental "Xëyu Ndaw Ñi", dont le but est de trouver des emplois à des milliers de jeunes en leur faisant faire des travaux d'utilité publique, a-t-il dit.

"Cette opération va durer plusieurs jours. Des initiatives similaires sont prévues dans les autres communes du Sénégal", a assuré Abdoulaye Saydou Sow.

"La préservation du cadre de vie passe par l'implication de tout le monde", a souligné M. Sow, également maire de Kaffrine (centre).

Les occupants de la voie publique ont été informés de l'opération de désencombrement et de nettoiement, selon le maire de Dakar-Plateau, également ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

C'est une initiative d"'intérêt général", a-t-il souligné, invitant les Dakarois à la soutenir pour disposer d'un bon cadre de vie.