Angola: Indépendance Nationale - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken félicite l'Angola

Luanda — Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a félicité samedi le peuple angolais à l'occasion de la célébration du 48ème anniversaire de l'Indépendance Nationale.

Dans une note rendue publique à Washington et à laquelle l'ANGOP a eu accès, Antony Blinken a souligné que les États-Unis considèrent l'Angola comme un partenaire stratégique et un leader dans les forums régionaux.

« Je suis reconnaissant de la manière dont les États-Unis et l'Angola ont élargi leur partenariat, en particulier au cours de l'année écoulée. Du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à la coopération accrue en matière de sécurité, même la manière dont les entreprises américaines réussissent en Angola. Les relations entre les États-Unis et l'Angola sont solides et croissantes. Nous espérons continuer à travailler avec le peuple angolais sur la stabilité régionale, la prospérité partagée et la lutte contre la corruption», peut-on lire dans la note.

Le dirigeant nord-américain salue l'engagement commun en faveur de la paix, de la sécurité et des principes de la Charte des Nations Unies, souhaitant le meilleur au peuple angolais alors qu'il célèbre le 48e anniversaire de son Indépendance Nationale.

L'Angola et les États-Unis ont signé en 2010 un accord de partenariat stratégique et coopèrent dans plusieurs domaines, notamment dans le commerce, les finances, l'énergie, l'industrie manufacturière, la sécurité, la santé et la justice.

L'Angola exporte du pétrole et des diamants vers les États-Unis et achète de ce pays des produits alimentaires, des équipements pour le secteur pétrolier et diverses machines.

L'Angola est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique subsaharienne, principalement en raison de ses exportations de pétrole. VM/LUZ