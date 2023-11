Sénégal: Interdiction de la marche du cadre d'unité d'actions pour la libération des détenus politiques - Le préfet de Dakar remet ça

Le Cadre d'unité d'actions pour la libération des détenus politiques qui avait prévu une marche hier, vendredi 10 novembre sur les allées «Khalifa Ababacar Sy» a été tout simplement courcircuité par le préfet de Dakar qui interdit cette manifestation pour risques de troubles à l'ordre public. Cette mesure d'interdiction du préfet intervienne trois semaines après la première autorisation de manifestation de l'opposition à Dakar depuis le mois de mai dernier, délivrée le 27 octobre 2023 aux responsables de la société civile.

Le préfet de Dakar a-t-il renoué avec les interdictions des marches de l'opposition. En effet, trois semaines après sa première autorisation de marche depuis le mois de mai dernier, délivrée le 27 octobre 2023 aux responsables de la société civile qui avaient demandé la libération du coordonnateur du mouvement Y'en a marre, Alioune Sané et de tous les détenus d'opinion et politiques, l'autorité préfectorale a interdit la marche projetée hier, vendredi 10 novembre par le Cadre d'unité d'actions pour la libération des détenus politiques. Initialement prévue sur les allées «Khalifa Ababacar Sy » reliant le rond-point « Jet d'eau » à celui de Liberté 5, cette manifestation avait pour objectif selon les responsables de cette organisation de demander la libération de tous les détenus politiques et d'opinions dans les prisons.

En conférence de presse ce jeudi 9 novembre, les initiateurs de cette marche en l'occurrence, le rappeur Mor Talla Gueye alias Nit Dof qui vient d'être élargi de prison grâce à une liberté provisoire obtenue le 10 octobre dernier après plusieurs tentatives et le lutteur des Parcelles assainies Tapha Mbeur avaient appelé à une forte mobilisation pour faire entendre raisons le régime en place. Ainsi, réagissant à la mesure d'interdiction de leur marche par le préfet de Dakar, ces responsables du Cadre d'unité d'actions pour la libération des détenus politiques disent «condamner fermement l'interdiction injustifiée de sa manifestation prévue ce vendredi 10 novembre, sous de prétextes fallacieux de risques de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens, violant ainsi nos droits fondamentaux».

Ainsi, refusant de croiser les bras face à ce qu'il qualifie «d'obstacles infondés », le Cadre d'Unité d'Actions qui appelle «les Sénégalais à défendre leur liberté constitutionnelle et à rejeter toute tentative de restreindre leurs droits légitimes à manifester» et à prendre part à la manifestation le 17 novembre prévue par les Leaders alliés de Ousmane Sonko partout au Sénégal. Parmi les organisations membres de ce Cadre de lutte pour la libération des détenus politiques, on peut citer entre autres, Appel des Linguères de la paix et la justice, Chemin de la Libération, Collectif des Familles des détenus, Femmes en blanc et MOJIP.