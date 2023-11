Sénégal: Phase finale CAN, qualifis mondial, huis clos contre le Sénégal... - Aliou Cissé, à charge !

On prend les mêmes et on recommence ! Toutefois, si pour affronter le Soudan Sud le 18 novembre dans un stade Abdoulaye Wade sans supporters (huis clos) avant d'effectuer un déplacement à Lomé pour en découdre avec le Togo le 21 novembre pour le compte des qualifiactions de la coupe du monde United2026, Aliou Cissé a conversé le même groupe que celui avait battu le Cameroun à Lens, 17 octobre dernier, le coach des Lions a profité de son face à face avec la presse hier, vendredi 10 novembre, pour vider son chargeur sur la CAF et la Fifa.

En véritable avocat des joueurs, veillant sur leur santé, l'ancien capitaine des Lions a fustigé la programmation des matches par la CAF à 14 heures. Il a aussi exprimé son désaccord avec la Fifa qui a infligé un match au Sénégal à huis clos suite aux incidents survenus le 29 juin 2022 face à l'Egypte, lors du match retour entre Lions et Pharaons (Qatar2022). Morceaux choisis.

Liste Can réduite à 23

«Encore hier (jeudi), j'étais en train de vérifier et depuis le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, toutes les équipes ont convoqué entre 28 et 30 joueurs et après, petit à petit diluer. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qui existent dans cette CAN, les matchs comment ils sont disputés. Entre contre-performances, baisses de forme, suspensions et maladies, je pensais que la CAF aurait pu, ne serait-ce que laisser le fait qu'on puisse être à 26 ou à 27.

%

En réalité, ça ne gâchera rien car pour nous les entraîneurs, ça nous permet d'avoir plus de possibilité. J'ai envie de dire que depuis 8 ans que je suis ici, ce sont des situations où la CAF devrait nous consulter et demander notre avis nous, les techniciens. Il est vrai que le football africain a beaucoup progressé et s'est beaucoup développé au niveau des joueurs, au niveau des infrastructures, mais j'ai envie de dire que ce serait bien qu'on nous demande notre avis pour au moins savoir ce que nous pensons de ces choses. Passer de 23 à 26 joueurs ne peut faire qu'améliorer la performance de cette Can.

Les matchs joués à 14h

Jouer à 14h ! Rappelez-vous la dernière fois, on avait joué à 14h. On était finalistes en 2019 et puis on vient pour jouer en altitude à 14h contre le Zimbabwe, contre la Guinée et il n'y a aucun médecin qui vous dira que c'est bon pour la santé des joueurs. Il faut que la Confédération africaine de football pense à ses joueurs-là. Il faut qu'ils comprennent que pour que la CAN soit belle, il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions.

On ne peut pas être performant en jouant à 14h. Je le dis et il n'y a pas que moi qui se trouve dans cette situation et il n'y a aucun entraîneur qui est d'accord et qui voudrait jouer à 14h. Et je pense que quand on parle de la Can comme 3ème compétition mondiale après la Coupe du monde et l'Euro, l'évolution de cette compétition ne peut pas être seulement que sur les gradins et les hôtels. Il faut penser aux acteurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et jouer à 14h, ce n'est pas une bonne chose.

D'autant plus qu'il y a une commission des légendes dans cette confédération, des anciens joueurs. Ils ont eu à jouer sur le continent africain à 14h. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis ? Je ne pense pas qu'ils seraient d'accord. Il faut demander aux footballeurs les réalités du terrain C'est une question très importante et on attend des réponses de la part de nos dirigeants».

Traitement spécial pour Youssouf Sabaly

«Tout le monde connaît les qualités de Youssouf. Je n'ai pas de doutes qu'il sera à la prochaine CAN. J'ai une gestion assez spéciale avec Sabaly. Je peux lui permettre de ne pas s'entraîner pratiquement toute la semaine et revenir dans le groupe le mercredi ou le jeudi. C'est un garçon qu'il faut gérer intelligemment. Je crois que Manuel Pellegrini (entraîneur du Real Betis) l'a dit aussi. Il faut qu'on arrive à adapter ses entraînements parce qu'il se blesse souvent. Mais, je n'ai pas de doutes qu'il sera prêt au mois de janvier et que le Sénégal pourra bénéficier de sa santé».

Pas d'inquiétudes sur l'inefficacité offensive des attaquants

«C'est vrai que quand on regarde le ratio de buts de nos attaquants cette saison, on peut s'inquiéter. Mais j'ai envie de dire qu'on a souvent marqué des buts en Equipe Nationale et il n'y a pas un attaquant type qui marque des buts. Ça fait des années qu'on n'a pas un attaquant qui te marque 20 buts. Le dernier qui l'avait fait, c'est peut-être Sadio Mané et on est tous d'accord qu'il n'était pas un attaquant. C'était donc une exception. Mais tout le monde peut marquer dans notre équipe. Le but peut venir de derrière, du milieu, sur les côtés... Donc, en gros, je ne m'inquiète pas trop de ce manque d'efficacité mais il faut qu'on continue à travailler, marquer des buts. C'est aussi une question de confiance».

Des qualifs au Mondial pour préparer la CAN

«En réalité, ce sont deux matchs très importants. Se méfier de cette équipe du Sud Soudan, ne pas la prendre à la légère. C'est une équipe qui viendra chez nous pour faire un bon résultat. C'est-à-dire prendre les trois points. C'est à nous, comme on l'a toujours fait, quand c'est important et nous savons tous que la Coupe du monde est importante et que le Sénégal doit y être. Il est important de bien aborder ces éliminatoires, en essayant d'emmagasiner les 6 points. Le Soudan, c'est un invité qu'on ne connaît pas très bien. Il vient de changer d'entraîneur et apparemment, c'est l'ancien entraîneur du Madagascar qui est à la tête de cette sélection. Donc, on va voire ce qu'il va nous apporter.

Mais c'est un match que nous préparons avec sérieux d'autant plus que notre dernière rencontre contre l'Algérie, on a fini par une défaite. Il est important pour nous de pouvoir apprendre à gagner chez nous mais surtout de remettre les pendules à l'heure. Le Togo, on le connaît. Il nous a éliminés en 2006. Il nous a empêchés de nous qualifier. C'est une équipe qui a énormément de qualités, de très très bons joueurs avec un entraîneur expérimenté. Je pense que ce sera un match très compliqué, mais nous avons les arguments à faire valoir et je sais qu'on peut faire un bon résultat là-bas».

Le match à huis clos

«Ce n'est pas normal. On n'arrive pas à le digérer. J'espère que ce sera la dernière fois. On est un exemple sur le terrain et sur le continent africain, et il est important de parler de la discipline qui est dans notre équipe, notre discipline en tant que Sénégalais. En termes de discipline et de Fair-play, notre pays est un exemple. Lors de la Coupe du monde 2018, le Sénégal avait gagné le prix Fair-play de meilleurs supporters. A la dernière Can, on a montré combien nos supporters sont disciplinés et collés à leur équipe nationale. On ne peut être que malheureux de cette situation. On est chez nous, on a besoin de nos supporters à nos côtés. Les priver de venir, je trouve ça vraiment inadmissible. Je pense que ceci ne va plus se répéter. En 2019, on avait perdu la finale de la Can, mais nos supporters étaient exemplaires, et on avait gagné la coupe du Fair-play...

Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est important. Pour dire cette discipline qui existe dans cette équipe, cette discipline en tant que Sénégalais. Devoir se passer de nos supporters pour un match aussi important dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, ça ne nous va pas. Ça nous rend tristes. Mais partout où ils seront, ils peuvent savoir qu'on jouera pour eux. Et comme le dit l'adage, loin des yeux mais près du coeur. On ne nous a jamais reprochés quoi que ce soit. On n'est pas d'accord de cette sanction. Nos supporters n'ont pas fait ce que les autres supporters ne font pas. Il ne faut pas oublier qu'avant le match retour contre l'Egypte, il y a eu quelque chose qui s'est passé au match aller, en Egypte (le 25 juin 2022). Je ne cautionne rien du tout, mais la suspension est lourde par rapport à ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu un joueur qui était un danger sur le terrain. Donc, je ne vois pas pourquoi on nous sanctionne pour ce match».

Sadio Mané 100ème sélection

«Pour Sadio Mané, je n'ai pas vérifié. Je ne peux pas dire que c'est son 100ème match mais si c'est le cas, on ne peut que le féliciter. Parce que porter les couleurs de son pays durant 100 matchs, c'est une grosse performance et peu de joueurs l'ont fait. Il faut féliciter Idrissa (Gana Guèye) qui a eu à le faire et j'espère qu'il y aura d'autres joueurs qui vont atteindre cette barre des 100 matchs avec l'équipe nationale».

Qualifications au Mondial pour préparer la CAN

«La préparation dure depuis très longtemps, depuis le match contre le Bénin dès lors qu'on était déjà qualifiés. Vous avez vu qu'on avait étoffé le groupe. Il y a d'autres garçons qui étaient venus. Mais comme je le dis, rien n'est encore défini et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici le mois de janvier. L'expérience nous a montré que tout peut se passer dans ces périodes. On prie Dieu pour que l'ensemble de nos garçons soient en bonne santé et ça va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Le football international, il y a de moins en moins de préparation comme ça l'a été. En realité, cette compétition (La Can) se prépare durant les éliminatoires. C'est sur ça qu'on a pu anticiper pour avoir un peu plus de certitude sur notre groupe et plus on va avancer, plus le groupe va se réduire».

Dosage entre jeunes et vieux ?

Je n'aime pas ce mot vieux. Il ne faut pas les sortir de l'équipe. Cette équipe nationale du Sénégal vit bien. On n'a pas de problème. Les garçons quand ils viennent en regroupement, ils sont heureux d'y être. Ils écoutent ce qu'on leur dit. Ils ont envie de réaliser des choses. Personne ne peut se mettre entre ces joueurs. Ils ont vécu de très gros moments. Donc, rien ne change. On va continuer à travailler dans cet état d'esprit, de solidarité, d'amour de respect, de considération mutuelle».

Les dates et lieu pour la préparation

«On est en train d'y réfléchir dans la mesure où on n'a pas beaucoup de temps. On verra si on va faire la préparation ici ou partir ailleurs pour revenir prendre le drapeau national. On va en parler avec le directeur technique national et le président de la Fédération pour essayer de trouver la meilleure solution. La préparation est primordiale alors il ne faut pas qu'on se loupe sur l'endroit».

Liste des joueurs convoqués

GARDIENS : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw

DEFENSEURS : Krépin Diatta, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy, Noah Fadiga, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Fodé Ballo-Touré, Abdou Diallo

MILIEUX DE TERRAIN : Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Dion Lopy

ATTAQUANTS : Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Boulaye Dia